Verwaltungsgericht Zug: Nachbarn mäkeln an einem Bauprojekt herum – ihr Erfolg ist bescheiden Der Bau eines Einfamilienhauses in der Stadt Zug mit Blick auf den Zugersee ruft Nachbarn auf den Plan. In der Hoffnung einen wunden Punkt im Projekt zu finden, kritisieren die streitbaren Nachbarn gleich alle möglichen Angriffspunkte. In einem Punkt gibt ihnen das Zuger Verwaltungsgericht recht. Marco Morosoli 17.02.2022, 05.00 Uhr

Ein aktueller Fall des Zuger Verwaltungsgerichts (V 2020/82) zeigt exemplarisch, wie Nachbarschaftsstreitigkeiten oftmals beginnen. Vier beschwerdeführende Rechtspersönlichkeiten nahmen sich dem Neubau eines Einfamilienhauses in einem gehobeneren Quartier der Stadt Zug an. Ihre Strategie: Mit einer Breitseite auf das Projekt zielen. Dies in der Hoffnung, dass sicher irgendetwas hängen bleibt. Die Vorgehensweise hat dem Zuger Verwaltungsgericht eine Plattform geliefert, die verschiedenen Begriffe im Baurecht zu erklären und ins grosse Ganze einzuordnen.

Beschwerdeführer können die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht geltend machen, wenn in ihrem Verfahren auf einen geforderten Augenschein verzichtet wird. Das Verwaltungsgericht hält dazu fest:

«Auf ein beantragtes Beweismittel wie einen Augenschein kann verzichtet werden, wenn die Behörden den Sachverhalt aufgrund eigener Sachkunde oder nach den Akten hinreichend würdigen können.»

Ein weiterer Knackpunkt, mit dem sich die Richter zu befassen hatten, war die sogenannte Hauptwohnrichtung. Diese Bezeichnung sei ein unbestimmter Rechtsbegriff, welcher der Baubehörde einen «erheblichen Ermessensspielraum» lässt. Massgebend seien hier die Räumlichkeiten, «die von den Bewohnern am häufigsten benutzt werden.» Das seien in der Regel das Wohn- und das Esszimmer. Ferner liege die Hauptwohnrichtung im erwähnten Fall in Richtung Westen. Das sei diejenige Blickrichtung, welche den freiesten Blick auf den Zugersee biete. Als weiteres Indiz für die Hauptwohnrichtung führt die Bauherrschaft den Umstand an, dass die Fassade an der Westseite die längste des Einfamilienhauses sei.

Neubauten sollen zu Nachbargebäuden passen

Das Gericht befasste sich auch mit dem Sachverhalt, ob die neue Baute ins Gefüge der Nachbarschaft passt. Die Zuger Bauordnung legt fest, dass sich neue Gebäude dergestalt in die Umgebung einordnen, dass «eine gute Gesamtwirkung entsteht». Im Urteil des Verwaltungsgerichts steht dazu, dass die Gestaltungsvorschrift jedoch nicht dazu führen dürfe, in einem bestimmten Gebiet die Zonenvorschriften ausser Kraft zu setzen. Zudem sei das Einordnungsgebot nicht eng auszulegen. Das bedeutet, dass die Bauherrschaft nicht verpflichtet werden kann, eine traditionelle oder aber herkömmliche zu wählen. Der ästhetische Eindruck basiere auf verschiedenen Faktoren. Das Urteil nennt hier unter anderem die Lage, die Grösse der Baute, die Dachform und die Farbgebung.

Nur gerade in einem Punkt vermochten sich die Beschwerdeführenden durchzusetzen. Ein Fenster im Untergeschoss des geplanten Neubaus muss von vier Quadratmetern Fensterflächen auf einen Quadratmeter verkleinern. Dies deshalb, weil für die Ausnützungsziffer nicht anrechenbare Räume keine grosse Fensterfront haben dürfen. Eine Projektänderung, mit welcher die Bauherrschaft wohl leben kann.

Die mildeste Massnahme anwenden

Letztendlich weist das Verwaltungsgericht auch noch darauf hin, dass bei allem Tun rund ums Bauen das Verhältnismässigkeitsprinzip Anwendung finde. Gibt es eine mildere Massnahme, um zum gewohnten Ergebnis zu kommen, soll diese gewählt werden. In diesem Fall erfolgte eine Baubewilligung mit einer Auflage. Zudem haben mit diesem Urteil Bauherrschaften und Beschwerde führende eine Leitlinie, worauf es ankommt.