Rütiweid: Chamer Gemeinderat scheitert erneut vor Gericht

Verwaltungsgericht Zug Verkehrsanordnungen in der Chamer Rütiweid verstossen gegen Recht Es ist eine nie enden wollende Geschichte, die sich im Gebiet nahe der Fussballanlage abspielt. Der Gemeinderat ist immer an vorderster Front mit dabei und kassiert Niederlage um Niederlage. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 19.12.2021, 17.00 Uhr

Die Rütiweid ist immer wieder Ort von Rechtsstreitigkeiten. Bild: Matthias Jurt (Cham, 20. Januar 2021)

Die im Sekretariat des Zuger Verwaltungsgerichts tätigen Fachkräfte dürften die genauen Adressen von sieben Stockwerkeigentümerschaften, einer Erbengemeinschaft und einer Nachlassverwalterin im Chamer Gebiet Rütiweid/Eizmoos mittlerweile im Schlaf aufsagen können. Der Streitgegenstand variiert, jedoch sind die am Verfahren beteiligten Parteien mehr oder weniger stets die Gleichen. Es haben in der Vergangenheit auch stets dieselben Streitgemeinschaften gewonnen. Die Gegenseite gibt sich aber nicht geschlagen und will endlich auch einmal punkten.