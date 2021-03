Leserbrief Verzicht auf Kryptowährungen Gedanken zum Hype um den Bitcoin 10.03.2021, 14.21 Uhr

Die hochspekulative Digitalwährung ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Dabei geht es nicht nur um die spektakulären Kursschwankungen. Vielmehr muss einmal auf den exorbitanten Stromverbrauch dieser Kryptowährung hingewiesen werden. Deshalb sitzen die Promotoren an Orten, wo sie den günstigsten Strompreis erhalten. Anfänglich waren sie in Sufers im Rheinwald, bis sie in Gondo am Simplon noch bessere Konditionen erhalten haben.