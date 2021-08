Veteranenclub Siemens - Landis & Gyr feier 50-jähriges Bestehen

Vereine/Verbände Veteranenclub feiert sein 50-Jahr-Jubiläum auf hoher See Auf der MS Zug hat der Veteranenclub Siemens – Landis & Gyr auf 50 Jahre Vereinsgeschichte angestossen. Für den Veteranenclub Siemens – Landis & Gyr: Maya Huber-Schöpfer 03.08.2021, 14.22 Uhr

197 Mitglieder des Veteranenclubs liessen sich die Fahrt auf der MS Zug nicht entgehen. Bild: PD

Für viele Menschen ist die Pension ein einschneidender und meist hoch willkommener Lebensabschnitt. In der ersten Zeit überwiegt das Ferienfeeling. Die gewonnene Freiheit ist ein geschätztes Gut. Keine Spur von Langeweile. Mit der Zeit wächst das Bedürfnis nach zusätzlichen Kontakten und Aufgaben.

1971 war es den Initianten wichtig, ehemalige Mitarbeitende anzusprechen und aus ihrer teilweisen Isolation zu holen. Viele von ihnen haben Jahrzehnte in der Firma gearbeitet und ein spannendes Stück Industriegeschichte erlebt. Das Interesse an der Entwicklung der Firma und an den Veränderungen der Arbeitswelt war gross. Die Verbundenheit zwischen der Firma und den Rentnerinnen und Rentnern wurde gepflegt. Zunächst bestand eine enge Anbindung an die Firma. Organisatorische und finanzielle Vereinsangelegenheiten wurden noch durch die Landis & Gyr erledigt.

Im Lauf der Jahre hat sich das verändert und der Veteranenclub hat Anlässe für die Firma oder im Namen der Firma organisiert. Geblieben ist die wertvolle jährliche finanzielle und administrative Unterstützung durch die Firma Siemens. Eine Wertschätzung, die bei den Veteraninnen und Veteranen mit Dankbarkeit aufgenommen wird. Dieses Band möchten wir auch in Zukunft pflegen und freuen uns auch in den nächsten Jahren auf eine gute Zusammenarbeit.

Körperliche, seelische und geistige Fitness

Der Veteranenclub bietet seit 50 Jahren vielfältige Möglichkeiten, das Rentnerleben attraktiv zu gestalten. Wir blicken auf eine kreative, aktive, vielfältige und spannende Vereinsgeschichte zurück. Tausende Menschen haben sich in diesen 50 Jahren im Veteranenclub Siemens – Landis & Gyr (VCSLG) ausgetauscht und befreundet. Tausende Kilometer wurden auf Wanderwegen, Bergen und an Seeufern zurückgelegt. Die Schweiz und das nahe Ausland wurden bereist und bestaunt. Kulturelle Bereicherung und kulinarische Genüsse haben die Seelen beflügelt und manch guter Tropfen hat das Herz zum Plaudern gebracht. Körperliche und geistige Fitness wurden in Jass-, Schach-, Kegelgruppen gestärkt. So macht Altwerden und Altsein Freude.

Die vielseitige Geschichte des Veteranenclubs wurde von einer Arbeitsgruppe in einer 50-seitigen Jubiläumsbroschüre dokumentiert und allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Interessierte finden die Jubiläumsbroschüre auf der Website unter www.vcslg.ch.

Veteranenclub zählt fast 500 Mitglieder

Seit der Gründungsversammlung hat sich der Mitgliederbestand kontinuierlich entwickelt. Der Höchststand mit 1000 Mitgliedern konnte 1998 erreicht werden. Bis 2007 blieb der Bestand konstant hoch. Die Neustrukturierung der Firma als auch die Mitgliederaltersstruktur haben zu einer stetigen Reduktion des Mitgliederbestandes geführt. Heute zählt der Veteranenclub 497 Mitglieder.

Vereinsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit wurden im Verlauf der Zeit angepasst. Die Digitalisierung hat die Vereinsadministration wesentlich erleichtert. Die Website ist das wichtigste und aktuellste Kommunikationsmittel des Vereins. Hier finden Clubmitglieder und Interessierte tagesaktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Clubereignissen. Über die Kontaktbox können Mitglieder ihre Anliegen anbringen und das Clubleben mitgestalten.

Das Jubiläum wurde auf der MS Zug gebührend gefeiert. «Schiff ahoi und Leinen los!» Bei sonnig warmem Wetter und einer frischen Seebrise haben die Mitglieder auf der MS Zug mit 197 Mitgliedern auf 50 Jahre Vereinsgeschichte angestossen. Die Kapelle Dillier-Hess empfing uns mit schmissigen Klängen auf dem Oberdeck zu einem exquisiten Apéro. Bei einem feinen Nachtessen bot die reichhaltige Vereinsgeschichte spannenden Gesprächsstoff. Die Show des Zauberkünstlers Pierre liess uns staunen und rätseln. Einmal mehr ein unvergessliches Clubereignis.

Mit unserem Präsidenten René Tschupp sind wir uns alle einig. Wenn es den VCSLG nicht gäbe, man müsste ihn erfinden und gründen!