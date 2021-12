Auto im Ägerisee: Jetzt spricht der Unfallfahrer

Video Auto landete im Ägerisee – jetzt spricht der Unfallfahrer: «Ich hatte einfach Glück» Ein Auto ist in Oberägeri ins Schleudern geraten und landete schliesslich im Ägerisee. Der Lenker, Emanuel Müller aus Sattel, blieb unverletzt. Selbst Stunden nach dem Unfall kann er es nicht glauben. 09.12.2021, 20.01 Uhr

Quelle: Tele 1

In Oberägeri ist es am Donnerstagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen. Der 41-jährige Emanuel Müller aus Sattel ist in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn, geriet auf die Wiese, überschlug sich dort mehrfach und kam schlussendlich im Uferbereich des Ägerisees zum Stillstand.