Baar Sakristan ist viel mehr als nur ein Hauswartsjob Die Resonanz auf ein Sakristanen-Stelleninserat der Pfarrei Baar ist gross. Worin liegt eigentlich der Reiz dieses Berufsbildes?

Andreas Faessler 31.01.2021, 11.59 Uhr

Die Pfarrei St. Martin in Baar sucht per Anfang Juni eine Nachfolge des in Pension gehenden Sakristans Rafael Josic. Seit Mitte Januar ist die Stelle für die Kirche St. Thomas in Inwil ausgeschrieben. Wie sieht es eigentlich aus: Ist es heutzutage schwieriger geworden, Menschen für eine Aufgabe in der Kirche zu begeistern? Oder eher im Gegenteil? Die Resonanz auf das Stelleninserat spricht für Letzteres: Um die 20 Bewerbungen für die Sakristanenstelle in Baar sind bislang eingegangen, wie Kirchenschreiber Stefan Doppmann sagt. Darunter seien einige, die auch bestens für den Posten qualifiziert seien.

Das Aufgabengebiet eines Sakristans ist vielseitig. Rafael Josic unterhält die Kirche St. Thomas in Inwil. Im Sommer wird ein Nachfolger seine Stelle übernehmen.

Bild: Maria Schmid

(29. Januar 2021)

Bemerkenswert ist Doppmanns Feststellung, dass es trotz der ausführlichen Aufgabenbeschreibung im Stelleninserat nicht wenige Bewerberinnen und Bewerber gebe, die davon ausgehen, dass man als Sakristan primär einen Hauswartsjob ausüben müsse. «Die Mehrheit aber weiss genau, was sie erwartet und was sie alles mitbringen sollte, um die Aufgabe zu erfüllen», so Doppmann. Dass der vielseitige Allrounder-Job rund um die kirchliche Infrastruktur einer Pfarrei beliebter ist, als man vielleicht denken möchte, zeigt sich allein in der guten Auslastung des jährlichen Grundlehrganges der Schweizer Sakristanenschule in Einsiedeln. «Einige der Bewerbenden haben diese Ausbildung denn auch bereits absolviert», so der Kirchenschreiber.



Man muss fast ein Alleskönner sein

Eigens eine Ausbildung für ein paar Grundaufgaben wie Kirche sauber halten, Türen schliessen, für Ordnung sorgen und bei der Vorbereitung von Gottesdiensten helfen? Stefan Doppmann, der als Baarer und einstiger Ministrant selbst seit jeher eng mit der Pfarrei verbunden ist und die Abläufe hinter den sakralen Mauern kennt, wehrt sich gegen eine solch beschränkte Sicht auf das Berufsbild:

«Die Verantwortlichkeiten eines Sakristans reichen viel weiter, als man denkt»,

betont er. «Dazu nur ein paar Beispiele: Als Verantwortlicher für den Blumenschmuck muss er Kenntnisse in der Floristik haben. Beim Unterhalt der wertvollen historischen Liturgiegeräte braucht es Erfahrung mit der Pflege von Edelmetallen. Die richtige Aufbewahrung und Instandhaltung der Paramente erfordert Wissen im Umgang mit kostbaren Textilien. Restauratorisches Können und vertiefte Kenntnisse der Liturgie sind weitere Anforderungen.» Der Aufgabenkatalog ist lange nicht abschliessend.

Doch sei es genau diese Vielseitigkeit, welche den Beruf so interessant mache, weiss Doppmann. «Und nicht zuletzt kommt auch der soziale Aspekt des Sakristans zum Tragen. Für viele Menschen, die ausserhalb der Gottesdienstzeiten die Kirche besuchen, ist er die erste Ansprechperson vor Ort.» Und da komme es nicht selten vor, dass man ihm sein Herz ausschütte. Ein Sakristan respektive eine Sakristanin sei somit gewissermassen auch eine seelsorgerische Anlaufstelle innerhalb der Pfarrei. «Und da müssen Bewerbende ebenfalls entsprechende Fähigkeiten wie Empathie mitbringen und in den Bereichen Ethik und Moral sensibilisiert sein.»



Gute Bedingungen im Kanton Zug

In den Aufgaben des Sakristans widerspiegle sich der Facettenreichtum von Berufen innerhalb der Kirche, sagt Stefan Doppmann sinngemäss. «Deren Träger stärken die Gemeinschaft in der Pfarrei, sie engagieren sich sozial, fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt, bedienen das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität – ihre Tätigkeit ist durch und durch sinnstiftend.»

Mit Blick auf die Vergangenheit der Pfarrei Baar und auch über deren Grenzen hinaus weiss Doppmann, dass sich im Kanton Zug die Suche nach Kirchenpersonal bisher weitgehend erfolgreich gestaltet, zumindest was die Laienpositionen angeht. Mit ein Grund dafür sei sicher die recht gute finanzielle Ausgangslage im Kanton Zug, wo ein Steuerausgleich auch innerhalb der Kantonalkirche stattfindet. «Wo das nicht der Fall ist, sieht das möglicherweise anders aus», so der Kirchenschreiber.



Für die kommende Vakanz in Baar jedenfalls sieht Stefan Doppmann keine Hürden. Mehrere der bisher eingegangenen Bewerbungen seien vielversprechend und liessen schon jetzt eine engere Auswahl zu. Er ist sich sicher, dass im Juni eine würdige Nachfolge den Posten von Rafael Josic antreten wird.