Viele greifen noch zu Wegwerfverpackungen Eine kleine Umfrage bei Zuger Restaurants oder Cafés, die Recycling-Geschirr verwenden, zeichnet ein durchzogenes Bild. Laura Sibold

Die Mehrwegschalen von Recircle stossen nicht überall auf Anklang. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. Juli 2019)

Im Kanton Zug führte die Migros als erster Anbieter die Mehrwegschalen von Recircle ein. Leider würden bisher aber nur wenige Kunden das Angebot nutzen, die meisten griffen nach wie vor zum Wegwerfgeschirr, schreibt das Unternehmen. «Wir beobachten aber einen langsamen Anstieg der Nachfrage nach Mehrwegschalen und gehen davon aus, dass diese weiter zunehmen wird.» Ebenfalls zurzeit noch eine geringe Nachfrage nach Mehrweg-Geschirr bemerkt die Zuwebe, die Recircle nutzt sowie umweltfreundliches Take-away-Geschirr von Pacovis. «Recycling-Geschirr zu verwenden, ist mit mehr Aufwand verbunden als das Einweg-Geschirr. Wir denken, dass die Gäste deswegen nach wie vor lieber das Wegwerfgeschirr wählen», teilt die Zuwebe mit.

Auch Coop ist kürzlich auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen. Seit dem 1. Juli werden die Recircle-Schalen schweizweit in allen Coop-Restaurants und Take-It angeboten. Da die nationale Ausrollung erst anlaufe, könne man noch kein Fazit zur Nutzung der Recyclingschalen ziehen. «Wir waren mit dem Pilotprojekt der Recircle-Box in Basel allerdings zufrieden. Das Mehrweg-Geschirr fand bei den Kunden grossen Anklang», heisst es bei Coop.

Steigende Nachfrage bei gewissen Anbietern

Freude herrscht bei der Foodkette Dean&David, die eigene Tupperboxen sowie recycelbare Take-away-Verpackungen anbietet. Die Bestellungen mit der Tupperbox würden stetig ansteigen. Zudem habe man im aktuellen Jahr bereits knapp doppelt so viele Tupperboxen verkauft wie im gesamten Jahr 2018. Ins gleiche Horn stösst das Café Treichler am Bundesplatz, wo Kunden seit geraumer Zeit Salate in wiederverwendbares Geschirr schöpfen können. «Dieses Geschirr bieten wir günstig zum Kauf an, anschliessend kann es mehrere hundert Mal wieder gefüllt werden. Die Menge ist konstant hoch», schreibt das Unternehmen.