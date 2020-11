«Viele haben keine Ahnung, wie sie den Winter überstehen» – Zuger Gastrobetriebe kämpfen um ihre Existenz Die jüngsten Vorgaben des Bundes bringen auch im Kanton Zug viele Restaurants und Bars an ihre Grenzen. Weihnachtsessen und Familienfeiern werden abgesagt. Offen bleiben wollen sie trotzdem, auch wenn ihnen dies viel abverlangt. Zoe Gwerder 01.11.2020, 12.13 Uhr

«Raten»-Wirt Iwan Iten. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 30. Oktober 2020)

Er trug aus Überzeugung keine Schutzmasken. Fünf Mal kam die Polizei. Es gab etliche Anzeigen wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung. Während 36 Stunden musste er vergangene Woche sein Lokal zwangsschliessen. Seit Freitag hat das Restaurant Raten nun wieder offen. Wirt Iwan Iten hat sich gebeugt und trägt eine Schutzmaske, wenn er arbeitet. Er sei immer für einen Dialog bereit gewesen, betont er. Doch zu schaffen machen ihm andere Sorgen. Er habe 900 Absagen bis Ende Jahr. Alle Weihnachtsfeiern und Familienfeste sind storniert. «Und seit der Bundesrat die Vier-Personen-Regel pro Tisch verordnet hat, sagen die Leute auch kleinere Anlässe ab, die sie nun Zuhause durchführen. Denn dort dürfen sie sich noch zu zehnt treffen.»

Wie dem «Raten»-Wirt geht es derzeit den meisten Gastrounternehmen im Kanton Zug. «Viele haben keine Ahnung, wie sie den Winter überstehen», erklärt die Präsidentin von Gastro Zug Barbara Schneider. Denn im Gegensatz zur ersten Welle der Pandemie kann Kurzarbeit im Moment nur beantragen, wer seinen Betrieb offen hat.

Restaurants sind auf Grundstock an Mitarbeiter angewiesen

Und die Sache mit der Kurzarbeit sei in kleineren Gastrobetrieben schwierig, so Schneider. «Wenn ein kleineres Restaurant einen einzigen Angestellten hat – in meinem Beispiel den Koch – kann ich diesen nicht weniger arbeiten lassen. Denn wenn ich geöffnet habe, erwarten die Gäste, dass die Küche geöffnet ist und sie bedient werden.» Es gebe zwar viele Kollegen, die nun selber längere Schichten auf sich nehmen, da man als Inhaber eines Restaurants sowieso keine Kurzarbeitsgelder beziehen kann. Dies habe jedoch auch seine Grenzen.

Hilfe für von der Coronapandemie gebeutelte Unternehmen soll die Härtefall-Regelung bringen. Diese wird derzeit beim Bund aufgegleist. Sie tritt aber frühestens per 1. Januar in Kraft. Gemäss Schneider wird dies wohl für einige Gastrobetriebe im Kanton Zug zu spät sein.

Politischer Prozess verzögert schnelle Hilfe

Die zuständige Zuger Regierungsrätin Silvia Thalmann kennt die Sorgen der Zuger Gastwirte. So steht sie in regelmässigem Kontakt zu Gastro Zug. Wie sie erklärt, liegt die Herausforderung derzeit darin, dass der Bundesrat im Gegensatz zum Frühling die Lage nicht mehr als «ausserordentlich», sondern als «besonders» einstuft. In dieser müssen die politischen Prozesse eingehalten werden. Hierbei muss nicht nur der Bund, sondern auch noch der Kanton Zug ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Denn die Regelung sieht vor, dass Bund und Kanton sich die Kosten der Härtefälle hälftig teilen.

Deshalb sei man nun im Kanton Zug mit Hochdruck dabei, die nötigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, sagt Thalmann. Sodass diese Härtefall-Regelung auch im Kanton Zug ab 1. Januar in Kraft treten kann. Hierzu haben sowohl der Bund als auch der Kanton ihre politischen Prozesse so stark wie möglich verkürzt. «Sollte jedoch das Kantonsparlament nicht mitmachen, könnte es auch später werden, bis das Gesetz in Kraft tritt.»

Gastro Zug fordert, ohne Entlassungen vorübergehend schliessen zu können

Damit das Überleben bis zum neuen Gesetz für die Wirte etwas einfacher wird, weibelt Gastro Zug für Kurzarbeitsgelder auch bei vorübergehend geschlossenen Betrieben.

«Sobald ein Betrieb geöffnet ist, gehen die Kosten in die Höhe»,

so Schneider. Mit besagter Lösung könnten jene Lokale geöffnet bleiben, die das möchten und finanziell tragen können. «So würden sich auch die verbleibenden Gäste besser auf die noch offenen Lokale verteilen», hofft Schneider. «Es wäre eine Win-Win-Situation.»

Auf dem «Raten» hat Wirt Iwan Iten derweilen auf flexible Öffnungszeiten umgestellt. «Wir entscheiden von Tag zu Tag. Werden alle Reservationen abgesagt, öffne ich gar nicht.» Trotzdem fühlt er sich unter Druck. «Als Unternehmer muss ich reagieren, Leute entlassen oder gar schliessen.» Doch eigentlich sei er der Meinung, dass die Kosten nicht den einzelnen Unternehmern aufgehalst werden dürften. «Die Regierungen von Bund und Kanton haben die Massnahmen beschlossen. Sie sollen nun auch für die Kosten aufkommen.» Denn wer entscheide, müsse auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.