Vereine Viele Pokale für BMX-Nachwuchs An der Zuger Trophy startete der Schweizer Meister im BMX, Tim Weiersmüller, zusammen mit dem Nachwuchs. 15.09.2022, 19.08 Uhr

Die Teilnehmer freuen sich über Pokale und Süssigkeiten. Bild: PD

Bei perfektem Wetter und super Stimmung fand am Sonntag, 11. September, die traditionelle Zuger Trophy der BMX Zuger Racer statt. 31 Fahrer gingen in fünf Kategorien an den Start.

Der absolute Höhepunkt des Events war die Teilnahme des amtierenden Schweizer Meisters Tim Weiersmüller. Ab 10 Uhr morgens ging es los mit dem Einfahren. Die kleineren Zuger Racer staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass auch Tim Weiersmüller am Klubrennen mitmachen würde.

Schweizer Meister gab Autogramme

Der sympathische Schweizer Meister, der bereits seit 14 Jahren bei den Zuger Racern ist, genoss die Zeit mit dem Nachwuchs sichtlich und gab geduldig Auskunft und Autogramme.

Die Fahrer wurden in fünf Kategorien eingeteilt und fuhren alle vier Läufe. Für viele Racer war es das erste Rennen überhaupt. Die Emotionen waren dementsprechend gross und es mussten so manche Tränen getrocknet werden. Die Siegerehrung mit Pokalen und Süssigkeiten für alle machte schliesslich aber alles wieder gut, sodass alle glücklich und zufrieden nach Hause gehen konnten.

Nach dem Rennen gab es eine Wurst vom Grill

Nach dem Rennen genossen die Sportler zusammen mit ihren Familien sowie den Zuschauern in einem geselligen Ambiente eine feine Wurst vom Grill und ein kühles Getränk.

Die Läufe der älteren Fahrer wurden mit grosser Spannung verfolgt und die Sprünge und Tricks bejubelt. Allerdings zeigten diese Rennen wieder einmal deutlich die Grenzen der Zuger BMX-Piste auf. Die Fahrer müssen an vielen Stellen abbremsen und können die Sprünge nicht in gewohnter Länge ausführen, da die Bahn zu schmal ist und es einfach zu gefährlich wäre. Die BMX Zuger Racer brauchen eine neue Piste, um den Nachwuchs besser zu fördern und die älteren talentierten Fahrer im Klub behalten zu können.

Tim, du bist seit 14 Jahren bei den Zuger Racern. Erzähl uns ein bisschen von deinem Alltag als Sportler.

Tim Weiersmüller: Ich studiere Teilzeit Sport in Magglingen, das heisst, ich besuche am Morgen Vorlesungen und am Nachmittag fahre ich BMX. Das sind meistens drei Stunden Sessions, in welchen ich auf der Bahn trainiere und Krafttraining mache. An meinen Erholungstagen gehe ich in die Physiotherapie oder zur Sportmassage oder ich fahre Rennen.

Was sind die wichtigsten Ereignisse deiner bisherigen Karriere?

Ich habe mit BMX angefangen, da es mir Spass machte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Sport mir liegt. Mit 16 Jahren habe ich die Gesamtwertung im Swiss Cup Boys 15–16 gewonnen. Ich wurde ins Natikader aufgenommen und habe angefangen, mit Nationaltrainer David Graf zu arbeiten. 2021 holte ich den dritten Platz im Weltcup in Sakarya (Türkei). Und nun wurde ich dieses Jahr Schweizer Meister in der Kategorie U23.

Tim Weiersmüller ist seit 14 Jahren bei den Zuger Racern. Bild: PD

Was braucht es, damit man im Raum Zug noch mehr Leute für das BMX-Fahren begeistern kann?

Eine bessere Infrastruktur! Eine bessere Bahn, das heisst eine Piste, welche die internationalen Standards erfüllt. Die aktuelle Bahn ist cool für jüngere Fahrerinnen und Fahrer, aber ab dem Alter von 12 bis 13 Jahren haben die Kinder ziemlich alles auf dieser Bahn erreicht. Ab diesem Alter brechen die Klubmitglieder weg, denn die Bahn wird den Ansprüchen dieser Altersgruppe nicht mehr gerecht. Eine bessere Infrastruktur und eine grössere Bahn würden dem entgegenwirken und den BMX-Sport weiter attraktiv halten.

Als Mitglied des Schweizer Kaders trainierst du nicht mehr in Zug. Welche Standorte werden aktuell am meisten genutzt?

Wir haben aktuell keinen offiziellen Stützpunkt. Der Centre mondial du cyclisme hat in ­Aigle eine super Bahn, die aber nicht öffentlich ist. Es ist schwierig für einen Athleten, auf dieser Bahn zu fahren. Deshalb trainiert das Kader verteilt, das heisst, wenn ich studiere, trainiere ich in Grenchen. Ab und zu gehe ich nach Weinfelden und Winterthur.

Für BMZ Zuger Racer: Evelyne Breton

Interview: Marco Schüpfer