Streethockey Das Abendspiel der Oberwil Rebells gegen SV Gals steht unter keinem guten Stern Viele verletzte Spieler machen dem Team zu schaffen. Gals kann derweil auf seine Topskorer zählen. 12.11.2021, 05.00 Uhr

Nach dem zweiten Sieg in Serie werden die Oberwil Rebells am kommenden Samstag (17:30, Gals) versuchen, ihre Siegesserie auswärts gegen den SV Gals auszubauen. Das erste Duell dieser Spielzeit konnten die Rebells mit 17:4 für sich entscheiden. Jedoch hat sich seit dem ersten Meisterschaftsspiel viel geändert. Während die Oberwiler mit vielen Verletzten zu kämpfen haben, kann der SV Gals wieder auf seine Topskorer, Adrien und Nicholas Wehrli, zählen. Doch auch mit dem kompletten Kader konnten die Galser sich noch nicht in der Tabelle platzieren, wie sich dies gewünscht hätten. In den bisherigen sieben Spielen nämlich konnten sie nur deren zwei für sich entscheiden.