Vereine/Verbände Vier Medaillen gewonnen Die Roperinnen und Roper des TV Baar nahmen im September am Jump Cup in Regensdorf teil. 04.10.2022, 17.08 Uhr

Der TV Baar nahm erfolgreich am Jump-Cup in Regensdorf teil.

Kurz vor 9 Uhr kamen die Turnerinnen und Turner in der Sporthalle in Regensdorf an, wo der diesjährige Jump Cup stattfand. Am Morgen starteten 22 Roperinnen und Roper vom TV Baar beim Einzelwettkampf. Der Wettkampf bestand aus drei Runden. In der ersten Runde mussten alle während einer Minute so viele Speedsprünge wie möglich absolvieren. Die zwölf Besten jeder Alterskategorie kamen in die zweite Runde und mussten während 30 Sekunden so viele Crosses wie möglich machen. In die dritte und letzte Runde kamen die sechs besten Roper aus der zweiten Runde. Diese mussten während 30 Sekunden möglichst viele «Double unders» springen. Nach dem Mittag starteten acht Baarer Roperinnen und Roper mit einem Elternteil bei der Eltern-Kind-Relay. Dabei ging es darum, in einer Minute möglichst viel Sprünge zu erzielen. Dabei mussten das Kind und die Mutter respektive der Vater je 30 Sekunden springen. Der zweite Teil des Nachmittagsprogramms bestand aus dem Teamwettkampf, in welchem die Baarer als Gesamtverein antraten. Leider stand das Glück bei diesem Teil nicht auf ihrer Seite: Sie verpassten den Sieg knapp.

Zum Schluss kam es zur langersehnten Rangverkündigung. Mit vier Medaillen aus dem Einzelwettkampf und zwei von der Eltern-Kind-Relay machten sich der TV Baar auf den Nachhauseweg.

Für den TV Baar: Nadine Staub

