Vier weitere Covid-Vorstösse überwiesen

An der Zuger Kantonsratssitzung vom 28. Mai wurden vier weitere Vorstösse betreffend Coronakrise an die erweiterte Staatswirtschaftskommission (Stawiko) überwiesen. Behandelt werden sollen alle Covid-Vorstösse an der Juni-Sitzung.

Andrea Muff 28.05.2020, 16.11 Uhr