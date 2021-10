Grosserfolg für Chamer Vierkämpfer an Schweizer Meisterschaften

Vierkampf Vierfachsieg für den Reitverein Lorze an den Schweizer Meisterschaften Das Chamer Team ist mit einer Grossdelegation in Amriswil erfolgreich vertreten. Julia Fischbacher 11.10.2021, 13.53 Uhr

Leandra Joss gewinnt den Schweizer Meistertitel der Junioren B. Bild: PD

13 Juniorinnen, Aktive und Einsteigerinnen mit neun Pferden vertraten den Reitverein Lorze an den Schweizer Meisterschaften in Amriswil. Am Samstag kurz nach dem Mittag ging es im Hallenbad Weinfelden los mit der ersten Disziplin. Es galt, die 50 Meter Freistil so schnell wie möglich zu absolvieren. Das taten die Chamerinnen: Leandra Joss übertraf ihre Bestzeit um ganze drei Sekunden und wurde mit dem ersten Rang in der Kategorie B belohnt. Auch Lucy Ramsay (Kategorie A) und Joëlle Waser (Aktive) gewannen ihre Wettkämpfe. Im anschliessenden Geländelauf war Simone Waser bei den Aktiven unschlagbar. Die Zwischenbilanz konnte sich sehen lassen: Sowohl das Juniorinnen-Team als auch jenes bei den Aktiven führte das Mannschaftsklassement an.