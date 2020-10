Zuger werden über längere Öffnungszeiten befinden Voraussichtlich am 7. März 2021 werden die Zugerinnen und Zuger über die Initiative abstimmen. Harry Ziegler 29.10.2020, 15.07 Uhr

Das Zuger Kantonsparlament hat gestern mit 46 zu 26 Stimmen die Initiative «Für längere Ladenöffnungszeiten» abgelehnt. Abgelehnt wurde auch der von GLP-Kantonsräten auf die zweite Lesung hin eingebrachte Gegenvorschlag – die Verkaufslokale könnten von Montag bis Samstag ohne zeitliche Beschränkung geöffnet haben – mit 40 zu 33 Stimmen. Die Initiative verlangte, dass Verkaufslokale eine Stunde länger als bislang, werktags bis 19 und samstags bis 17 Uhr, öffnen dürfen.

Somit wird nur über die Initiative abgestimmt. Der Kantonsrat wird dem Volk die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfehlen. Damit stellt sich der Kantonsrat gegen den Regierungsrat, der zwar die Ablehnung der Initiative befürwortete, dieser aber einen Gegenvorschlag gegenüberstellen wollte. Er unterstützte den Gegenvorschlag der GLP-Kantonsräte. Dieser war inhaltlich deckungsgleich mit dem ursprünglichen Gegenvorschlag der Regierung.

Gegner befürchten eine Erhöhung des Drucks

Der Sprecher der SP-Fraktion Drin Alaj (Cham) betonte, dass es Pflicht des Regierungsrates sei, «für Ruhezeiten» zu sorgen. Diese Pflicht würde bei einer Annahme der Initiative oder des Gegenvorschlags unterlaufen. In dieselbe Richtung argumentierte Andreas Hürlimann (ALG/Steinhausen). Zudem verstärke sich der ohnehin bereits stark vorhandene Druck auf die kleineren Betriebe bei einer vollständigen Freigabe der Öffnungszeiten. Dramatisch tönte es auch bei Einzelsprecher Benny Elsener (CVP/Zug). Es gehe «ums nackte Überleben» – nicht nur der Verkaufsläden, sondern auch des Personals. Würden die Öffnungszeiten vollständig liberalisiert, wäre es aus mit Familien- oder Vereinsleben. Kantonsrat Emil Schweizer (SVP/Neuheim) erklärte, gegenüber der ersten Lesung vom 27.August habe sich in der Fraktion kaum etwas geändert. Befürworter und Gegner der Initiative hielten sich in etwa die Waage. Auch argumentativ sei kaum Neues zu vermelden. Die einen seien für eine vollständige Liberalisierung. Die Gegner fokussieren vor allem auf die Nachteile, die eine Liberalisierung für die Angestellten mit sich bringe. Die SVP-Fraktion verzichte auf eine Abstimmungsempfehlung.

Rainer Leemann (FDP/Zug) stellte fest, das Thema bewege die Zuger Bevölkerung. Sie verdiene eine unverfälschte Rückmeldung aus dem Parlament. Er verlangte deshalb, es sei über den Gegenvorschlag vor der Initiative zu diskutieren. Leemanns Antrag wurde mit 41 zu 22 Stimmen abgelehnt. Abgestimmt werden dürfte wohl am 7. März 2021, einem eidgenössischen Termin.