Volksmusik «Smoke On The Water» statt heiler Bergwelt: Das Alphorn-Quartett Lochus veröffentlicht seine erste CD Die bald 30-jährige Gruppe mit dem Zuger Werni Langenegger und drei Schwyzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Raphael Biermayr 29.12.2020, 05.00 Uhr

Es gibt nicht viele Musiker, die über 2020 sagen können: «Es war ein tolles Jahr.» Werni Langenegger gehört zu den Glücklichen. Der Stadtzuger ist Teil des Alphorn-Quartetts Lochus, das in diesem Jahr so viele Auftritte hatte wie nie zuvor in den 28 Jahren seines Bestehens. Seit kurzem ist überdies die erste CD der Gruppe erhältlich – richtig gelesen: eine CD. Diese Form der Verbreitung seines Schaffens sei in der Volksmusik nach wie vor die populärste, erklärt der 51-jährige Werni Langenegger, der auch Teil der Blasmusikgruppe Dorfspatzen Oberägeri ist. Seine beiden Töchter würden mit Anfang 20 zwar keine CDs mehr hören, «aber unsere Zuhörer sind eher 50 plus».

Werni Langenegger, Erwin Füchslin, Rolf Willauer und Kevin Schmid (von links) sind das Alphorn-Quartett Lochus. Bild: PD

Die Fangemeinde lässt sich anscheinend sehen. Nach wenigen Tagen sind 150 der 700 aufgenommenen CDs verkauft. Und das nicht nur an Freunde und Bekannte in der Region. «Drei gingen in den Kanton Genf, einige in den Kanton Graubünden», sagt Langenegger zufrieden. Seine drei Musikkameraden wohnen im Kanton Schwyz. Erwin Füchslin, Rolf Willauer und Kevin Schmid. Füchslin, Profimusiker und Musiklehrer aus Einsiedeln, ist der kreative Kopf von Lochus. Er habe laut Langenegger schon länger den Wunsch geäussert, eine CD aufzunehmen. Weil er pandemiebedingt weniger Auftritte hatte, war in diesem Jahr die Zeit dafür reif.

Bekannte Titel sind vertreten

Auf «Alphorn 2.0», wie der Tonträger heisst, sucht man fast vergeblich nach typischen Heile-Bergwelt-Titeln. Stattdessen sind unter den 13 Stücken weltbekannte Titel wie «Smoke On The Water», «When The Saints Go Marching In» oder «Hey Pippi Langstrumpf» zu finden. Alle sind von Erwin Füchslin arrangiert.

Werni Langenegger, der bei der Landi Hünenberg arbeitet, sagt:

«Dass wir moderne Stücke im Repertoire haben, hebt uns von anderen Alphorn-Gruppen ab.»

Finanzielle Überlegungen stünden bei der ersten CD nicht im Vordergrund. Sie wird für 20 Franken verkauft.

Die Gruppe Lochus ist im Jahr 1992 entstanden, nicht etwa auf einer Alp, sondern in Südamerika. Erwin Füchslin gründete für eine musikalische Reise in Schweizer Kolonien ein Alphorn-Trio und nahm Werni Langenegger und Walter Kälin mit. Zu später und heiterer Stunde in Brasilien gab sich das Trio den bis heute gültigen Namen, der eine Kurzform von «zum Loch us» bedeutet. Später stiess Rolf Willauer dazu und sorgte für das Quartett. Kurz vor der Aufnahme der erwähnten CD Anfang November gab es einen Wechsel in der Besetzung: Kevin Schmid, wie Füchslin ein Profimusiker, ersetzte Kälin.

Wie viele Auftritte Lochus im kommenden Jahr haben wird, wird sich weisen. Der erste geplante Auftritt 2021 ist für den gebürtigen Baarer Werni Langenegger ein Heimspiel: Das Quartett ist für das Rahmenprogramm am 101. Zuger Kantonalschwingfest am 2. Mai auf der Dorfmattwiese gebucht worden.

Die CD kann auf www.lochus.ch gekauft werden.