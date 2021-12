Volleyball: Curdin Finschi aus Unterägeri spielt in der NLA

Volleyball Vom Ägeri- an den Zürichsee: Curdin Finschi will noch höher hinaus Der 21-Jährige aus Unterägeri spielt beim NLA-Klub Jona. Der Passeur verfolgt einige Ziele – das erste will er am 9. Dezember erreichen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 06.12.2021, 16.00 Uhr

Curdin Finschi arbeitete sich Schritt für Schritt hoch bis in die NLA. Bild: Stefan Licka (Jona, 24. Oktober 2021)

«Unsere Chancen sind intakt. Die Aufgabe wird jedoch nicht einfach werden», sagt Curdin Finschi auf die Frage nach dem Weiterkommen im Europacup-Sechzehntelfinal mit seinem Team Jona. Das Hinspiel verloren die St. Galler gegen das holländische Spitzenteam Doetinchem mit 0:3. Der 1,90 Meter grosse Finschi aus Unterägeri ist Passeur im Team. «Für mich war das Spiel ein erstes grosses Highlight in meiner Karriere. Es war mein erster Ernstkampf auf europäischer Bühne. Leider war es ein Geisterspiel, wegen steigender Covid-19-Fälle waren keine Fans zugelassen.»

Auch für den TSV Jona und sein Umfeld ist der Europacup etwas Spezielles. Der Cupsieger der vergangenen Saison war zuletzt in den 1990er-Jahren international vertreten. «Das ist ein Gesamterlebnis für den Verein und unser Team. Als Liganeuling ist es für mich umso schöner, das erleben zu können», sagt Curdin Finschi. Das Rückspiel findet am 9. Dezember ab 20 Uhr in Jona (Sporthalle Grünfeld) statt. Finschi will mit seinem Teamkollegen einen Entscheidungssatz erzwingen. «Wir glauben an das Unmögliche. Wichtig wäre, den ersten Satz zu gewinnen. Das könnte uns beflügeln und die Holländer unter Druck setzen», erklärt der 21-Jährige.

Einen Platz im NLA-Team erkämpft

Finschi, dessen Mutter aus Steinhausen und dessen Vater aus Churwalden GR stammt, entdeckte die Freude zum Volleyball beim STV Unterägeri. Später wechselte er in den Nachwuchs des VBC Einsiedeln. Dank seinen guten Leistungen wurde er in die Regionalauswahl Zürich sowie bei den Volley Talents Rapperswil-Jona aufgenommen. Beim TSV Jona versuchte er sich zunächst im Nachwuchs, dann in der 3. und 1. Liga. «Dann schaffte ich auf diese Saison hin den Sprung in den A-Kader. Das machte mich stolz und zeigte mir, dass im Leben vieles erreicht werden kann, wenn man will», erklärt der Wirtschaftsstudent. Finschi, der auch noch im U23-Team von Jona spielen kann, wurde noch nie Juniorenmeister. Er sagt:

«Ich habe Silber und Bronze gewonnen, Gold fehlt mir. Ich hoffe, dass ich meinen Medaillensatz diese Saison komplettieren kann.»

Curdin Finschi Bild: bienz:photography

Wie viele strebt auch Curdin Finschi nach einer Karriere als Profivolleyballer. «In der Schweiz ist es schwierig, den Traum einer Profikarriere zu verwirklichen», weiss er und führt aus: «Ich habe diesen aber nicht aufgegeben. In einer der besten Ligen der Welt zu spielen, in Italien im Land des Europameisters oder in Frankreich, im Land des Olympiasiegers, würde mich schon reizen.» Ein Wunsch von ihm ist auch, eines Tages das Dress der Schweizer Nationalmannschaft zu tragen. Finschi trainiert dafür häufig: «Ich stehe sechs Mal in der Woche in der Halle. Bis zu 15 Stunden wird geschwitzt.» Seine Vorbilder sind der Amerikaner Micah Christenson (spielt bei Zenit-Kasan) und der Aargauer Reto Giger (Schönenwerd). Übrigens: Würde der TSV Jona im Europacup die nächste Runde erreichen, würde dort ausgerechnet Zenit-Kasan warten. «Das wäre der Hammer», sagt Curdin Finschi selbstredend.

In der Meisterschaft läuft es nicht gut

Momentan backt der Passeur aber noch kleinere Brötchen. In der NLA stehen die Sankt Galler nach Qualifikationshälfte mit nur sieben Punkten an der letzten Stelle. Viel passieren kann der Mannschaft nicht. Es gibt keinen Absteiger, da die Liga aufgestockt wird. «Damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Die Hoffnung auf Rang vier ist noch nicht ganz weg», sagt Finschi. Die ersten vier Teams bestreiten die Playoffs. Die Hypothek beträgt sieben Punkte.

«Abgerechnet wird am Schluss. Wir glauben an unsere Möglichkeiten.»

Und was macht Finschi nächste Saison? Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. «Es gefällt mir sehr gut im Verein. Ich bin happy hier, ein Wechsel steht aus meiner Sicht nicht zur Diskussion. Ich bin den Verantwortlichen auch dankbar dafür, dass ich die Chance erhalten habe, in der Nationalliga A zu spielen.»

