Leserbrief Vollkommen undurchsichtig «Vollkommen transparente Suche», Leserbrief in der «Zuger Zeitung» vom 30. April 03.05.2022, 17.30 Uhr

Was wissen die Stimmberechtigten über Rogel Grünvogel und Jakob Senn? Dass beide ein Anwaltspatent haben und ein paar irrelevante demografische Daten. Sonst nichts. Zumindest nichts darüber, nach welchen Grundsätzen sie zukünftig urteilen könnten. Von den Parteien und ihren Findungskommissionen dringt nämlich nichts dazu nach aussen. Was Tom Magnusson transparent nennt, ist in Wirklichkeit für die Öffentlichkeit vollkommen undurchsichtig. Aber vertrauen Sie nicht mir, suchen Sie im Internet nach den Ergebnissen der Findungskommission und den Einstellungen der Kandidaten! Bei mir hingegen wissen Sie, was Sie wählen können. Mein Engagement für die Öffentlichkeit der Justiz ist bekannt. Meine Äusserungen für starke Grundrechte, ein faires Verfahren und gegen zu viel Macht für Staat und Verwaltung kann jede und jeder in den Medien, auf Twitter und meiner Website nachlesen. Sie haben ein Recht darauf, die Einstellungen aller Kandidaten zu kennen, denn auch Ersatzrichter sind keine Automaten, sondern Menschen, die unsere Werte dort einbringen müssen, wo das Gesetz nicht ganz klar ist.