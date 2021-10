Leserbrief Vom EWR-Nein bis zur Ablehnung des Rahmenabkommens Zur Beziehung mit der EU 19.10.2021, 15.43 Uhr

1992 wurde der EWR-Vertrag mit der EU vom Volk knapp abgelehnt. Christoph Blocher und seine SVP waren damit die grossen Sieger und unsere Schweiz der vermeintlichen Knechtschaft durch die EU entgangen. Diese im Anschluss an die Abstimmung gross gefeierte «Selbstständigkeit und Freiheit» musste aber mit wirtschaftlichen Einbussen bezahlt werden. Besonders hart traf es die Swissair, denn sie verlor damit per sofort die Landerechte in der EU. Daher begann man, durch den Zukauf von in der EU ansässigen Luftverkehrsgesellschaften mittels einer Hunter-Strategie diese Massnahme zu umgehen. Diese teuren aber notwendigen Manöver trugen wesentlich zum Untergang der Swissair bei. Nur wurde dieser Aspekt in keinem der Nekrologe zum 20-jährigen Gedenken dieses Anlasses vermerkt. Und die eben doch notwendige Vernetzung mit der EU musste über die Jahre mit mehreren Rahmenabkommen nachgeholt werden, wobei die SVP auch da stets die Nein-Parole ausgab.