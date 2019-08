Vom leeren Feld zur Mega-Arena: Der Stadionbau für's Eidgenössische im Zeitraffer

Noch 17 Tage, dann gilt's ernst: Am 23. August startet das Eidgenössische Schwingfest in Zug - ab dann kämpfen die Bösen im Sägemehlring um den Sieg. Dazu wurde in den letzten zwei Monaten die grösste temporäre Arena der Welt aufgebaut: 56'500 Personen haben darin Platz. Dieses Video zeigt den zweimonatigen Aufbau der Mega-Arena im Zeitraffer.