Kantonsschüler schützen die Natur.

Kantonsschule Zug Ein Naturschutzprojekt führt Jugendliche vom Schulzimmer in die Natur Zwei Klassen der Kantonsschule Zug schützen in Zusammenarbeit mit dem WWF die Biodiversität, indem sie im Naturschutzgebiet Giessen in Hünenberg Äste und Gestrüpp entfernen. Aida Stefania 04.10.2021, 05.00 Uhr

Die Jugendlichen der Kanti Zug arbeiten zum Schutz der Biodiversität.

Wenige Schleier ziehen sich über den glasklaren blauen Himmel – der Duft von nasser Erde kitzelt in der Nase, und die Reuss rauscht in der Ferne. Nur Geräusche von knackenden Ästen durchbrechen die herrliche Stille im Naturschutzgebiet Giessen in Hünenberg. Schüler und Schülerinnen der Kantonsschule Zug sägen, schneiden und reissen Äste und Gestrüpp aus Hecken.