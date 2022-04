Leserbriefe Vom Umfahrungstunnel, einem Stadttunnel und der Tangente Zu diversen Verkehrsprojekten im Kanton Zug 11.04.2022, 14.41 Uhr

Der Umfahrungstunnel Unterägeri hat durch ein Postulat zweier Ägerer Kantonsräte, welches von fast allen Ägerer Kantonsräten inklusive mir, mitunterzeichnet wurde, neuen Schub bekommen.

Der Tunnel in Unterägeri ist ein Umfahrungstunnel und soll vor allem den Dorfkern von dem immer intensiver werdenden Durchgangsverkehr entlasten.

Aus Sicht der SVP Unterägeri ist die Variante N+, also die Langvariante, die bestmögliche Variante, um das Dorf zu entlasten und deshalb der Variante 10a («Mittel»/Einfahrt Tenniscenter) vorzuziehen. Es ist nicht sinnvoll, den Verkehr durch das Nadelöhr an der Zugerstrasse und unter dem Übergang bei der Spinnerei zu lotsen und ihn erst danach in den Umfahrungstunnel zu führen. Durch die Langvariante wird der Abschnitt Spinnerei entlastet und die Verkehrssituation wird auch für die Velofahrer und den ÖV verbessert werden.

In den nächsten Tagen werden die politischen Parteien von Unterägeri sich mit dem Gemeinderat über den Umfahrungstunnel austauschen, dabei werden wir uns mit Nachdruck für die Langvariante einsetzen.

Zudem habe ich zusammen mit SVP-Kantonsrat Thomas Werner im Kantonsrat ein Postulat eingereicht, damit die Langvariante im Richtplan bestehen bleibt.

Esther Monney-Rogenmoser, Kantonsrätin SVP, Unterägeri

Der Zuger Stadtrat will den sogenannten Zentrumstunnel im Richtplan verankern. Vor mehr als zehn Jahren lagen zu Beginn der letzten Planungsphase nicht weniger als 24 Tunnelvarianten auf dem Tisch. Schon sehr bald flog die Variante 61 (Tunnel zwischen Frauensteinmatt und Industriestrasse, Richtung Gubelloch) jedoch raus. Nach dem Bau dieser Tunnelvariante wäre die Grabenstrasse weiterhin mit täglich 9000 Fahrzeugen belastet worden. In der Neugasse wären 6000 Fahrzeuge unterwegs gewesen. Da war schon bald allen klar, dass es nichts bringt, einige hundert Millionen Franken einzusetzen und dafür keine Entlastung des historischen Stadtteils zu erhalten. Nun soll diese Variante also doch noch umgesetzt werden? Was hat sich seit der letzten Planung geändert? Vieles ist klarer geworden: Der Verkehr, wie wir ihn heute haben, hat keine Zukunft! Autos, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden und im Pendelverkehr durchschnittlich bloss mit etwas mehr als einer Person besetzt sind, haben keine Berechtigung mehr. Benzin und Diesel dürften in absehbarer Zeit nicht mehr verwendet werden, Alternativen sind keine in Sicht: Die AKW werden ausser Betrieb genommen. Der Strom, gewonnen aus Wasserkraft, Wind und Sonne, wird für Wichtigeres gebraucht als für den individuellen Motorfahrzeugverkehr. Stoppen wir die Planung schon heute, bevor wieder Millionen für die Schublade ausgegeben werden!

Stefan Hodel, Gemeinderat ALG, Zug

Da erklären uns doch Linke, Grüne und Umweltverbände stetig, dass neue Strassen zu Mehrverkehr führen und diese daher mit allen Mitteln verhindert werden müssen. Die Verkehrszählung zur Tangente Baar zeigt nun aber, dass dies nicht der Fall ist. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen zeigen klar auf, dass der Verkehr in Zug und Baar stark abgenommen hat. Weder fahren nun täglich Tausende zusätzliche Autos auf den Strassen im Kanton herum, noch wurde das Verkehrschaos grösser. Warum aber hacken Umweltverbände und Linke/Grüne stetig auf den Bauprojekten herum? Wohl eher aus ideologischen Gründen denn basierend auf Fakten. Immerhin hat die Lärmbelastung in Baar massiv abgenommen, zudem wurde der Verkehr um 50 Prozent reduziert, nicht gerade das, was man ein Horrorszenario nennen würde. Ob die Umfahrung Cham–Hünenberg doch auch ein sinnvolles Bauprojekt wäre?

Karl Künzle, Menzingen