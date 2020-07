Von Bienchen und Blümchen: Wieso die Honigernte im Kanton Zug ausserordentlich gut ausfällt Die Zuger Imker blicken auf eine erfolgreiche Frühlingssaison zurück. Unterschiede gibt es zwischen Berg- und Talregionen. Vanessa Varisco 09.07.2020, 05.00 Uhr

Grund zur Freude für die Honigliebhaber: Die Ernte ist bis jetzt ausserordentlich ertragreich. «Sie ist besonders gut», bestätigt der Präsident des Zuger Imkerverein Cyrill Arnet.

Der Präsident des Zuger Imkerverbands Cyrill Arnet prüft die Waben am Standort im Hürital. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2020)

Der Zuger kümmert sich seit seinem zehnten Lebensjahr um Bienen, aktuell zwischen 50 und 60 Völker. «Die gute Ernte kommt überraschend», fügt der Experte an. Denn die Trockenheit im Frühling trägt normalerweise nicht zu einem ausgezeichneten Ertrag wie dieses Jahr bei. Blumen wie der Löwenzahn, bei dem die Bienen üblicherweise ihren Nektar beziehen, warfen keinen Ertrag ab. Dafür konnten die Tiere auf Gewächse mit Wurzeln wie Obstbäume, Raps und Ahorn ausweichen.

Nichtsdestotrotz: Ideal wäre eigentlich leichter Regen gewesen, um Feuchtigkeit in den Boden zu bringen. Die Bisenlage dieses Jahr verhinderte dies aber lange. Was trug also zu der guten Ernte bei? «Die Wärme», antwortet Cyrill Arnet.

Die Bienen sind fleissig bei der Arbeit. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2020)

Die Bienen konnten dadurch frühmorgens mit der Arbeit beginnen und abends lange wirken. Die Zuger Imker freuen sich über den guten Start in die Saison. «Besonderes nachdem die vergangenen zwei Jahre – vor allem das letzte – sehr bescheiden ausfielen.»

Voraussetzung: Starke Völker

Unterschiede gibt es aber in den Berg- und Talregionen des Kantons. Im Gebiet um das Ägerital und Menzingen können Kälteeinbrüche für eine frostige Überraschung sorgen und die Saison frühzeitig beeinträchtigen, wenn der Boden gefriert oder die Blumen absterben. Der Wetterunterschied in den Gebieten ist auch jetzt spürbar. Während die Sommerernte im Flachland nach wie vor hocherfreulich ­ausfällt, ist er in den Berggebieten von Anfang an schwer angelaufen.

Grund dafür sind nicht zuletzt die Gewitter. Denn im Sommer läuft die Waldhonigsaison, bei der die Bienen den Honigtau von Tannenbäumen abtragen. Wird jener Tau von Unwettern weggespült, dauert es jeweils einige Tage, bis sich an der Knospen wieder genügend für die Bienen angesammelt hat. Bei mehreren Unwettern in Folge wird es kritisch. Arnet weiss:

«Ausserdem kann ein heftiger Hagelschauer das Ende der Saison bedeuten».

Er ist gespannt, ob die Honigproduktion in den Berggebieten noch einmal anzieht.

Ein Bienenvolk leistungsfähiger machen, kann man übrigens nicht. Das wäre höchstens möglich durch den Austausch der Königin oder durch züchterische Massnahmen. «Gerade bei der Zucht sind wir im Kanton Zug gut aufgestellt», erklärt Arnet. Er ist im Zuger Imkerverein neben dem Präsidium für das Zuchtwesen zuständig.

An Belegstationen wie es eine in Unterägeri gibt, werden beispielsweise Königinnen von 10 bis 15 Drohnen befruchtet, sodass sie bis zu ihrem Tod Eier legen können. «Denn die Voraussetzung für gute Ernten sind starke, gesunde Völker.»

Die Honigproduktion ist in vollem Gang. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2020)

Saison schon bald zu Ende

Was nur wenige Imker betrifft, aber durchaus einen Einfluss hat, ist das Verschieben der Bienen: Verstellt ein Imker das Heim der Bienen, muss er einen guten Standort wählen. Denn die Bienendichte ist im Kanton sehr hoch, deshalb soll ein Standort gewählt werden, bei dem andere Bienenstände nicht stören. Das betrifft deshalb nur wenige, weil die meisten ihre Bienen in den bekannten Bienenhäusern halten. «Letztlich braucht es für die Honigernte etwas Glück», verrät der leidenschaftliche Imker in der vierten Generation.

Die Honigernte ist Tradition in seiner Familie. Ebenso wie Lage des Häuschens und Wetterbedingungen hat die Gesundheit der Honigproduzenten einen Einfluss darauf, wie gut die Ernte ausfällt. In den letzten Jahren waren immer wieder Berichte darüber zu lesen, dass die Bienen unter Milbenbefall schweizweit stark leiden können.

Wie sieht es im Kanton Zug aus? «Wir müssen die Situation im Auge behalten», gibt der Präsident Auskunft. Für eine abschliessende Bilanz sei es allerdings noch zu früh – das zeige sich erst, wenn die Fortpflanzung für dieses Jahr Mitte Juli abgeschlossen sei.

Was die wenigsten wüssten: Bereits Anfang August ist die Honigsaison beendet. Dann werden die Imker ihre Völker auf die Wintersaison vorbereiten und entsprechend auffüttern. Dieser Schritt ist ebenso entscheidend für die Ernte. In dieser Phase ist es die Aufgabe des Imkers, für die Gesundheit seiner Völker zu sehen.