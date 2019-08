Leserbrief Von der einmaligen Qualität soll nicht abgewichen werden Zum Thema «Swiss Made» und zur EU

Auch wenn das nicht gerne zur Kenntnis genommen wird: Was immer auf der Erde geschieht, wird durch geistige Wesen von Himmel und Hölle und deren Inspirationen bewirkt. Auch das, was «Swiss Made» ist, gehört dazu. Völker und deren Eigenarten werden durch «Volksgeister» geleitet. In vielen Fällen sind das spezielle Erzengel, die wiederum ihre Instruktionen, was zu tun ist, von einer höheren Hierarchie, einem «Zeitgeist», erhalten. Aber es gibt auch Völker, die keinen Erzengel als Volksgeist haben. Dann übernehmen hohe Elementarwesen, die eigentlich hierarchisch unter der Menschheitsstufe sind, die diesbezügliche Aufgabe.

Auch die Schweiz gehört dazu. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, wie elementare «Swiss-Made-Produkte» Gleichartiges, das Sie schon im nahen Ausland finden, ausstechen, wie Grundnahrungsmittel, diverse Küchen- und andere Geräte, auch Werkzeuge, sogar industrielle Produkte? Was hatten doch unsere Saurer-Lastwagen, Textilmaschinen aller Art, Lokomotiven, die es nicht mehr gibt, und so weiter für eine einmalige Qualität. Und unsere Konfitüren! Und unsere Politiker, in Unkenntnis der Sachlage, wollen uns über das «Cassis-de-Dijon-Prinzip» zwingen, EU-Standards zu übernehmen und von unserer besseren Qualität abzurücken.

Das ist nicht unbedingt das, was man gerne möchte, weil man sich ja dadurch mit weniger zufrieden geben muss, als man schon hat, sich also verschlechtert statt verbessert. Richtiger wäre, die EU würde sich auf unsere Qualität steigern und sich so verbessern. Aus Erkenntnissen aus geistiger Forschung gibt es eben auch Gründe, eine EU-Mitgliedschaft abzulehnen. Umso mehr, als Brüssel nicht dienen, sondern herrschen will. Brüssel will klar bestimmen, befehlen, und wir sollen dann gehorchen. Das zeigt sich ja schon länger, dass das so ist und wird sich nicht so schnell ändern.

Gotthard Ritter, Hünenberg See