Vereine & Verbände Von guten Mächten wunderbar geborgen Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte die 87. GV des Kirchenchores Heiliggeist Hünenberg am 26. März 2022 mit Präsenz durchgeführt werden, nachdem sie coronabedingt zwei Jahre online hatte stattfinden müssen. Für den Kirchenchor Heiliggeist Hünenberg: Luzia Steiner 22.04.2022, 11.21 Uhr

30 Jahre Kirchenchor Heiliggeist (von links nach rechts): Rita Frosio, André Ruckli und Frieda Keiser. Bild: PD

Im Gottesdienst stimmten wir uns auf den Abend ein, unter anderen mit dem vertonten Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen» als Eingangslied. Es schien, dass die Worte des evangelisch-reformierten Theologen Dietrich Bonhoeffer, geschrieben während des 2. Weltkrieges im Angesicht des Todes, wie ein Motto war, ein roter Faden, der sich spürbar durch den Abend zog, der Chor mit guten Energien wunderbar begleitet und durchwoben war.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

In der Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr blieben die speziellen Massnahmen, Vorgaben und Folgen der Pandemie verständlicherweise von Silvy Vetter nicht unerwähnt. Wenige Anlässe konnten regulär durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz war der Austausch, insbesondere mit vielen Aufmerksamkeiten seitens des Vorstandes geleitet vom Motto «Gemeinsam geht es besser», in den vergangenen zwei Jahren ausgesprochen rege.

Am 22. Juni 2021 traf sich der Chor zur ersten Probe des Jahres um am folgenden Sonntag zum Chäppelifäscht, das dank des Wetterglücks draussen stattfinden konnte, im Gottesdienst zu singen.

An Allerheiligen und am 14. November konnte der Chor wieder in der Kirche singen. Die Aufführung der Missa brevis in D von Wolfgang Amadeus Mozart, am 25. Dezember 2021, bescherte ein unsäglich herrliches Gefühl, eine Orchestermesse mit Solistinnen und Solisten zu gestalten, obschon mit Maskenpflicht verbunden.

Der Dirigent will an alte Zeiten anknüpfen

Der Dirigent David Schneider liess das vergangene Jahr Revue passieren, dankte allen für den Einsatz und gab in berührenden und bewegten Worten seinen unendlichen Dank, insbesondere dem Vorstand gegenüber, zum Ausdruck. Er wünscht sich, an alte Zeiten anknüpfen zu können, wo gegenseitiger Respekt, Achtung und Wertschätzung, der Zusammenhalt gefördert und gelebt wird. Im Ausblick verriet er, dass an Pfingsten 2022 wiederum die an Weihnachten gesungene Mozartmesse aufgeführt wird. Für das Adventskonzert vom 26./27. November 2022 ist die Nikolai-Messe von Joseph Haydn vorgesehen.

Für langjährige Chormitgliedschaft wurden Rita Frosio, Frieda Keiser, André Ruckli und Werner von Holzen geehrt: seit 30 Jahren singen und engagieren sie sich im Chor und sind eine wertvolle Stütze.

Aus nachvollziehbaren Gründen konnten keine Eintritte verzeichnet werden, dagegen wurden 3 Demissionen eingereicht, der Chor zählt gegenwärtig 50 Sängerinnen und Sänger.

Danke sagen wird im grossgeschrieben: Unserem Dirigenten David Schneider für die Engelsgeduld und die Parforceleistung, eine Balance zwischen musikalischen Ansprüchen und Corona-Vorgaben zu finden; Andrea Bamert für die Kranken- und Jubilarenbesuche; Armin Werder als verlässlicher Fotograf für besondere Anlässe; Doris Witzig als fürsorgliche, umsichtige und vorausschauende Materialverwalterin; André Ruckli, der seit Jahren im Vorstand als Aktuar, fleissig wie eine Biene organisiert, verhandelt, Info-E-Mails versendet, Terminkalender nachführt; Laurence Kümin und Gion Zarn für die Revisorentätigkeit.

Eine Hommage der besonderen Art widmete Maria Bagnoud unserer Solosängerin seit 30 Jahren, Annemarie Sibler-Bertschy, in einer computeranimierten Collage, mit Kommentar in Versform unterlegt: von ihrer Herkunft und Wurzeln im freiburgischen «Wünnewüu», den Werdegang, die Lehr-und Wanderjahre bis zur Ansiedlung im Kanton Zug. Annemaries unermüdliche, kreative und äusserst humorvolle Arbeit in und für den Chor, ohne (Star)Allüren, das Einsingen und Einüben der Partituren mit den Frauen, ihr unvergleichlicher Dialekt, das ansteckende Lachen und ihre rundum feine Art mit stets positiver Lebenseinstellung lassen Annemarie zu einem Kleinod des Kirchenchores werden.

Joe Ulrich verglich in seiner persönlichen Meinungsäusserung die Vorstandsarbeit in launigen Worten mit einer Schiffsbesatzung, die das Schiff Kirchenchor um die gefährlichen Klippen des Vereinslebens zu manövrieren habe. Er sprach mit seinen berührenden Worten allen Anwesenden aus dem Herz, seiner Aufforderung dem Vorstand eine Standing Ovation zu gewähren wurde noch so gerne Folge geleistet.

Der Abend der 87. GV war in jeder Hinsicht denkwürdig und mit herzlichem Tiefgang, wie es ein Chormitglied formulierte.