Regeln missachtet: Staatsanwaltschaft verurteilt Zuger Spediteur

VORSCHRIFTEN MISSACHTET Untersuchung gegen Transportfirma: Staatsanwalt bestraft zehn Chauffeure und den Chef Weil sie gegen die Regeln zur Arbeits- und Ruhezeit verstossen haben, büsst die Zuger Staatsanwaltschaft den Inhaber eines Transportunternehmens und zehn Mitarbeiter. Die Firma sagt, die Sache sehe schlimmer aus, als sie gewesen sei. Kilian Küttel 17.02.2022, 16.00 Uhr

Als Ende Januar 2021 der Brief kam, wussten sie im Büro, was es geschlagen hatte: Die Zuger Polizei kündigte eine schriftliche Betriebskontrolle beim Transportunternehmen an, wie sie in der Branche üblich sind. Hatten alle Fahrer die Vorschriften zu den Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten eingehalten? Die Fahrtenschreiber richtig bedient? Ein knappes Jahr später wird öffentlich, was die Polizei Anfang 2021 wissen wollte: Nein, hatten sie nicht.

Deshalb hat die Zuger Staatsanwaltschaft in der Untersuchung um die Transportfirma elf Strafbefehle erlassen, vor wenigen Tagen lagen sie öffentlich auf. Mit 250 bis 500 Franken büssen die Strafverfolger zehn Männer zwischen 23 und 64 aus den Kantonen Zug, Schwyz, Luzern, Aargau und Zürich – und zwar wegen Übertretungen der Chauffeurverordnung, kurz ARV 1.

Junger Zuger hielt Pausenregeln 15-mal nicht richtig ein

Bei den Chauffeuren wird es für den Jüngsten am teuersten: 500 Franken verlangt der Staat von einem 23-jährigen Zuger, weil er die Pausenvorschriften 15-mal und die Vorgaben zur Wochenarbeitszeit einmal verletzt hatte. Gleich viel muss ein 54-jähriger Schwyzer berappen: Dieser hatte zwölfmal die Pausenzeiten nicht eingehalten und daneben seinen Fahrtenschreiber fünfmal nicht richtig bedient. Nebst seinen Chauffeuren bitten die Behörden auch den Chef zur Kasse: 650 Franken Busse, weil er seine Fahrer nicht richtig kontrolliert hatte.

Nachgefragt, was schiefgelaufen ist, vermutet man beim Unternehmen eine unglückliche Häufung. Ein Vertreter der Firma, die nicht genannt werden will, sagt:

«Meines Wissens haben wir der Polizei die Daten der letzten fünf Jahre übergeben. Wenn man die Fälle einzeln ansieht, hatten wir also ein bis zwei pro Jahr. Das ist natürlich nicht perfekt, aber bedeutend weniger schlimm, als es auf den ersten Blick den Eindruck macht.»

Tatsächlich? In den Strafbefehlen ist jeweils die Rede von einer Kontrollperiode zwischen Januar und April 2020. Also nur von drei Monaten und nicht von mehreren Jahren. Auch die Zuger Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage: Die Verstösse sind allesamt in den ersten vier Monaten 2020 passiert.

Unternehmen kontrolliert Fahrer neu in Echtzeit

Die Transportfirma jedenfalls gibt an, die Behörden hätten sie in Vergangenheit mehrfach für ihre Disziplin gerühmt. Trotzdem habe sie nach den jüngsten Zwischenfällen Massnahmen umgesetzt: Seit diesem Jahr werte man die Daten der Fahrer nicht mehr von Hand aus, sondern habe auf eine Software umgestellt. Damit könne man die Fahrer in Echtzeit kontrollieren und merke rechtzeitig, wenn sie Fehler machten. Denn es sei nicht immer einfach, alle Regeln im Kopf zu behalten, sagt der Spediteur:

«Wenn Sie um 7 Uhr anfangen und um 12 Uhr Mittagspause machen, ist alles in Ordnung. Wenn Sie aber schon seit 5.55 Uhr arbeiten, müssen Sie auch früher in die Pause. Das ist nicht immer allen gleich präsent.»

Wie der Firmenvertreter weiter sagt, hat keiner der Chauffeure wegen der ARV-Verstösse die Kündigung bekommen. Trotzdem bleiben jene nicht ohne Konsequenzen: Die Fahrer mussten ihre Bussen selber zahlen.