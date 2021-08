Baar: Kantonsräte wollen gegen möglichen Filz vorgehen

Vorstoss Wegen Brüdern im Gemeindeapparat: Drei Baarer Kantonsräte sagen möglichem Filz den Kampf an Mit einer Motion sollen die Unvereinbarkeiten zur Übernahme politischer Ämter in den Gemeinden, die in der Kantonsverfassung geregelt sind, schärfer gefasst werden. Auslöser ist eine Konstellation in der Gemeinde Baar. Harry Ziegler 26.08.2021, 05.00 Uhr

Ende Mai meldete die Gemeinde Baar, dass Reto Herger neuer Vize-Gemeindeschreiber und Abteilungsleiter Präsidiales/Kultur wird. Er tritt das Amt am 1. September an. Anfang August hat der Baarer Gemeinderat Ivo Herger als Vertreter der CVP Baar in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission gewählt. Der Steuerexperte und Wirtschaftsprüfer ist der Bruder des Vize-Gemeindeschreibers und wird das Amt auf den 1. Januar 2022 antreten.

Diese Ausgangslage hat nun die Baarer Kantonsräte Michael Riboni (SVP), Michael Arnold (FDP) und Alois Gössi (SP, Mitglied der gemeindlichen Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) auf den Plan gerufen. Sie wollen mittels Motion den Regierungsrat beauftragen, «dem Kantonsrat eine Teilrevision des kantonalen Gemeindegesetzes zu unterbreiten und die Unvereinbarkeiten in Paragraf 7 ff» zu ergänzen. Dieser Paragraf lautet aktuell: «(...) Die Mitglieder des Gemeinderates, der Rechnungsprüfungskommission dürfen in keinem der in Paragraf 20 der Kantonsverfassung aufgezählten Verwandtschaftsverhältnissen stehen.»

Der entsprechende Paragraf der Kantonsverfassung lautet: «In einer richterlichen oder vollziehenden Behörde dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder sein: (...) Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in Seitenlinie (...).»

Auch Leiter gemeindlicher Dienststellen aufführen

Die Motionäre möchten, dass die entsprechenden Paragrafen zur Unvereinbarkeit im kantonalen Gemeindegesetz ergänzt werden. Zusätzlich zu den Mitgliedern des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission sollen auch die Leiterinnen beziehungsweise Leiter gemeindlicher Dienststellen in keinem Verwandtschaftsverhältnis gemäss Kantonsverfassung stehen dürfen.

Der Rechnungsprüfungskommission kommt laut Gemeindegesetz eine besondere Bedeutung zu. Sie erfüllt ihre Aufgabe unter Beachtung der allgemein anerkannten Grundsätze der Revision. Zu diesen Grundsätzen gehören nach Meinung der Motionäre «etwa die Richtlinien zur Unabhängigkeit der Expertsuisse, dem Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand». Nach diesen Richtlinien sei es mit der Unabhängigkeit unvereinbar, wenn unmittelbare Familienangehörige oder nahe Verwandte Managementaufgaben beim zu prüfenden Kunden wahrnehmen.

«Entsprechend», so die Ansicht der Motionäre, «sollten Mitglieder der gemeindlichen Rechnungsprüfungskommission und Leiterinnen bzw. Leiter von gemeindlichen Dienststellen nicht in einem engen Verwandtschaftsverhältnis nach Paragraf 20 der Kantonsverfassung stehen dürfen.»

Situation in der Gemeinde Baar als Argument

Für die Motionäre dient die Situation in der Gemeinde Baar als Beispiel der von ihnen angesprochenen Unvereinbarkeit. Dort nimmt, wie eingangs erwähnt, per 1. Januar 2022 der Bruder des Vize-Gemeindeschreibers und Leiters der Abteilung Präsidiales/Kultur Einsitz in der gemeindlichen Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission. «Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission trägt wesentlich zu einem gesunden und demokratischen Kräfteverhältnis in den Gemeinden gegenüber den anderen Organen bei», schreiben die Motionäre. Um der Kommission das notwendige politische Gewicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben verleihen zu können, sei es «elementar, dass sie ihre Tätigkeit ohne Instruktionen von irgendeinem Gemeindeorgan ausführen kann.»

Die Unabhängigkeit sei die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Kommission ihre Prüfungen objektiv und unbeeinflusst durchführen und ein entsprechendes Urteil abgeben könne. «Auch Tatsachen und Umstände, die bei Dritten den Anschein erwecken können, die Objektivität und die amtsübliche kritische Grundhaltung der Rechnungsprüfungskommission oder eines Mitglieds sei gefährdet, sind zu vermeiden.»