Leserbrief Voten zur Wahl in Unterägeri Zur Gemeinderats-Ersatzwahl in Unterägeri vom 9. Januar 29.11.2021, 15.54 Uhr

Mit Andreas Koltszynski stellt sich eine für den Gemeinderat bestens geeignete Person zur Wahl. Ich kenne Andreas und seine Familie schon seit vielen Jahren. Als Bürger von Unterägeri sind sie im Ägerital fest verwurzelt. Als Vater von drei Söhnen, ehemaliger Lehrer und Juniorenfussballtrainer ist für ihn das Wohl der Mitmenschen zentral. Zusammen mit seiner Frau kümmert er sich ebenfalls fürsorglich um seine Eltern. Ich bin überzeugt, dass er sein soziales Engagement auch im Gemeinderat einbringen wird. Deshalb gebe ich meine Stimme am 9. Januar Andreas Koltszynski.

Bernadette Gardi-Bucher, Bürgerrätin, Unterägeri

In fünf Wochen ist neu eine Frau im Gemeinderat von Unterägeri. Dies nach wiederum 20 Jahren. Aber nur, wenn Sie ab dem 15. Dezember wählen gehen! Ich meine Manuela Inglin-Henggeler. Eine Ur-Ägererin ab der Wissenschwändi. Eine Frau mit Format, sehr sportlich, wirtschaftlich aktiv und gut gebildet. Mit ihren 51 Jahren bringt sie beste Voraussetzungen mit, dies mit Wissen und Willen, sowie das grosse zeitliche Engagement für dieses Amt. Machen Sie Ihre Meinung jetzt, denn die Wahlunterlagen folgen in den nächsten Tagen.

Guido Twerenbold, ehemaliger Gemeinderat, Unterägeri

Am 9. Januar findet in Unterägeri die Ersatzwahl in den Gemeinderat statt. Als Einheimischer wähle ich ganz klar Manuela Inglin. Sie ist wie ich in den Höfen aufgewachsen und seit vielen Jahren Mitglied der Wagenbauer der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft. Da kennt man sich und kann sich aufeinander verlassen. Als bodenständige Person ist sie mit unserer Gemeinde stark verwurzelt und kennt unsere Anliegen bestens. Mit ihrer Kompetenz ist sie die optimale Wahl für den Unterägerer Gemeinderat. Zudem würde es der Gemeinde gut anstehen, wenn auch mal eine Frau im Gemeinderat Einsitz nimmt.

Rolf Iten, Wylägerer Fasnachtsgesellschaft, Unterägeri