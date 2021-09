Vereine & Verbände Vreny Landtwing neue Ehrenpräsidentin des Vereins Zuger Stadtführungen Wahlen und Würdigungen dominieren die GV des Vereins Zuger Stadtführungen (VZS). Für den Verein Zuger Stadtführungen: Johner Jürg 23.09.2021, 18.25 Uhr

Einen grossen Dank stattete Stadtpräsident Karl Kobelt dem für Zug identitätsstiftenden Wirken des VZS und deren Leitungscrew ab, vorneweg der demissionierenden Präsidentin Vreny Landtwing, welche vor 20 Jahren das Steuer von Alex Hager übernahm. Neben bestens gepflegten Einheimischen und auswärtigen Gästegruppen wünscht er sich künftig einen Fokus auf Geschäftsleute und Ausflüglerschaften.

Als «elegant gekleidete und sportliche Visitenkarte Zugs» apostrophierte Christian Raschle die frisch erkorene Ehrenpräsidentin Vreny Landtwing (Bild rechts)! Stets perfekt präpariert habe sie den Vorstand zielstrebig geführt und eine vorbildlich Zusammenarbeit mit «Zug Tourismus» und zahlreichen Institutionen gepflegt sowie Formate wie thematische und Samstags-Vormittags-Führungen wie auch die Serie «Blickfang Zug» initiiert und etabliert. Ihr gebühre ein unglaublich wesentlicher Anteil am Label «VZS»!

Neue Themenfelder sollen erarbeitet werden

Mit sympathischen Worten stellte sich die frischgebackene Präsidentin Mercedes Lämmler, welche bereits seit einem Jahr im Vorstand engagiert mitarbeitet, der Generalversammlung vor. Dank ihrer Teilzeitanstellung bei der Abteilung Kultur des Kantons Aargau, des Vorsitzes des Vereins «Galvanik», der Herausgabe mehrerer Bücher sowie breiter Vernetzung eignet sie sich trefflich für die neue Aufgabe! Unter der Devise «Stadt in Vielfalt» strebt sie neben der Vervollkommnung bestehender Angebote die Erschliessung neuer Themenfelder, so der Wirtschaftshistorie sowie Vermittlungsformate, aber auch Kooperationen an und setzt sich für die Nachwuchsgewinnung in Vorstand und Verein ein. Die seit 2014 für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Elisabeth Huber mit dem Pionierprojekt «Website» verabschiedete die Anwesenden mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Ihre Nachfolge tritt Dorte Andersen an, jene der Revisorin Franziska Stadlin Rolf Utzinger.

Hochverdiente Führungspersonen

Leider musste die Versammlung von der Beendigung der Stadtführungstätigkeit einiger hochverdienter Persönlichkeiten Kenntnis nehmen, welche allesamt entsprechende Würdigungen voller tief empfundener Anerkennung und bleibender Wertschätzung erfahren durften. Es betrifft dies Ehrenmitglied Albert Müller, Mitbegründer der Führungen schlechthin, Ueli Ess, Peter Ott, Anita Gamma, Heather Atkins.

Stefan Hochuli ist neuer Stadtführer

Selbstverständlich heissen wir sie alleweil in unserem Kreise willkommen, auch dürfen sie gerne Personen ihrer eigenen Umgebung die kleine und feine Stadt Zug weiterhin präsentieren! Doch noch immer nicht genug mit diesem schmerzlichen Aderlass: Auf 2022 kündigten auch Maria Christmann nach 20 Jahren und Pauline Hruza nach 33 Jahren und insgesamt über 1000 Rundgängen ihren Übertritt in den «Ruhestand» an! Umso mehr freut es den Vorstand des Vereins Zuger Stadtführungen, dass er Stefan Hochuli nach dessen Pensionierung als Amtsleiter Denkmalpflege und Archäologie als Stadtführer gewinnen konnte!

