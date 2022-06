Zuger Verwaltungsrichterin verschweigt Wohnsitzwechsel

Verwaltungsgericht Die Wohnsitzpflicht missachtet – jetzt muss das Zuger Verwaltungsgericht Mehrarbeit leisten Eine Richterin verschwieg gegenüber dem Verwaltungsgericht monatelang, dass sie aus dem Kanton Zug weggezogen war. Nun müssen Urteile, an denen die Richterin nach ihrem Kantonswechsel noch mitarbeitete, womöglich nochmals angeschaut werden. Marco Morosoli 29.06.2022, 11.31 Uhr

Das Verwaltungsgericht ist beim Öffentlichkeitsprinzip ein Leuchtturm im Zuger Gerichtswesen. Seit November 2020 veröffentlicht das Gericht seine Urteile lückenlos. Eine Software entfernt alle Merkmale, welche Rückschlüsse auf am Verfahren beteiligte Personen ermöglichen. So ist der Datenschutz gewährt, die beurteilte Thematik jedoch verfügbar.

Das Verwaltungsgericht muss wieder eine neue richtende Person suchen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Mai 2020)

Es entbehrt nicht der Ironie, dass eine Richterin dieses Gerichts einen Wohnsitzwechsel ihrem Arbeitgeber nicht umgehend mitgeteilt hat. Wie die Internetplattform «zentralplus.ch» am vergangenen Samstag, 25. Juni, meldete, habe die Verwaltungsrichterin Iris Stocker ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in einen anderen Kanton verlegt.

Wie diese Zeitung von Adrian Willimann erfuhr, er ist der stellvertretende Präsident des Zuger Verwaltungsgerichts, habe die Richterin Ines Stocker ihre Papiere Ende August 2021 bei der Einwohnergemeinde Baar abgeholt.

Den neuen Wohnort ein halbes Jahr lang nicht offenbart

Willimann erklärte zudem, dass die Richterin ohne Zuger Wohnsitz während rund sechs Monaten bei der Urteilsfällung des Gremiums mitmachte, dem sie zugeteilt war.

Wie «zentralplus.ch» weiter schreibt, seien 36 Urteile ergangen, nachdem die Richterin ihre Schriften in einen anderen Kanton verlegt hatte. Die Mehrheit davon betreffen die sozialversicherungsrechtliche Kammer des Zuger Verwaltungsgerichts.

Man habe, so der stellvertretende Verwaltungsgerichtspräsident Adrian Willimann, nach der Feststellung des rechtlich unhaltbaren Zustandes, «die notwendigen Schritte eingeleitet». Eine dieser Massnahmen: Die betreffenden Kammern des Zuger Gerichts «wurden neu konstituiert».

Zudem sei die Richterin, die aus Baar wegzog, «per sofort nicht mehr eingesetzt» worden. Unklar ist aktuell, ob das lange Schweigen der Richterin für sie disziplinarische oder andere Folgen hat. Willimann sagt dazu nur: «Das Gericht kann sich mangels Zuständigkeit nicht äussern.»

Passives Wahlrecht

Für den Zuger Landschreiber Tobias Moser ist die Rechtslage klar. Es gehe hierbei um «das sogenannte passive Wahlrecht». Dieses definiere, wer das Recht habe, in eine bestimmte Position gewählt zu werden.

Moser verweist in dieser Rechtsfrage auf das Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (WAG). Dieses verknüpft in Artikel 2 Absatz 2 das Stimmrecht mit der Wählbarkeit. Der Landschreiber hält weiter fest: «Seinen Wohnsitz hat man in derjenigen Einwohnergemeinde, in der die stimmberechtigte Person wohnt und angemeldet ist.»

Aus dem Geschilderten ergibt sich für Moser, dass mit anderen Worten nur wählbar sei, wer im Kanton Zug Wohnsitz habe: «Wer diesen Wohnsitz aufgibt, verliert folglich sein Mandat.»

Somit findet am 25. September 2022, einem eidgenössischen Abstimmungstermin, die Wahl einer weiteren richtenden Person für das Verwaltungsgericht statt. Allerdings nur, wenn sich mehr als eine Person bewirbt.

Ein juristisches Drehbuch mit hoher Detailtreue

Damit alles kristallklar ist, hat die Staatskanzlei auf fünf A4-Seiten alles Notwendige detailliert aufgelistet. Unter dem Titel «Unvereinbarkeit» ist unter anderem zu lesen, dass der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsgerichts nicht gleichzeitig dem Regierungsrat, dem Kantonsgericht, dem Strafgericht und dem Obergericht angehören können. Wahlvorschläge kann jedermann machen.

Die Wählbarkeit ist übrigens auch aus der Zuger Kantonsverfassung herleitbar. Doppelt genäht hält besser. Job-Interessenten müssen sich jedoch sputen. Kandidaturen sind bis am 18. Juli, mit den Unterschriften von zehn im Kanton Zug wohnhaften «Unterstützenden» versehen, bei der Staatskanzlei einzureichen. Gibt es Konkurrenten, finden am 25. September 2022 Ersatzwahlen fürs Verwaltungsgericht statt.

An diesem Termin kommen auch zwei eidgenössische AHV-Vorlagen an die Urne, was eine hohe Stimmbeteiligung ergeben könnte. Ist dereinst eine Person fürs Verwaltungsgericht gefunden, sollte diese nach der Eidesformel noch anfügen: Ich wohne im Kanton Zug, so Gott mir helfe, und verspreche, einen Wohnsitzwechsel umgehend zu melden.