Leserbrief Wachstum in welchem Mass? Zur Ortsplanung in Unterägeri 19.10.2021, 15.42 Uhr

Die Gemeinde lebt. Ein Dorfbild verändert sich. Visionen bewegen. Unterägeri legt sich mächtig ins Zeug bei der Raumentwicklung. Die Bevölkerung wird so gut wie möglich miteinbezogen. Nebst Veranstaltungen werden die Informationen und auch die Mitwirkung vorwiegend «digital» vorangetrieben. Modern und zukunftsorientiert. Leider aber auch komplex und nicht für jedermann verständlich und zugänglich. Mit der Zentrumsplanung und den in der Bauordnung vorgesehenen Änderungen entsteht ein Wachstum auf beschränktem Raum: Verdichtung, Bonus und «Zückerli». Wachstum ist normal und gut. Aber in welchem Mass? Unter anderem dürfen die Hausdächer in die Höhe schnellen – leider auch ohne dass mehr Wohnfläche entsteht. Ländlichere Wohnzonen (W2) sollen mit einer «Pauschalbaubewilligung» inklusive vermindertem Grenz(bau)abstand beglückt – oder bestraft? – werden. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich bei der Mitwirkung einzubringen.