Waffenerwerb Kanton Zug registriert eine leichte Zunahme bei den Gesuchen für den Waffenkauf Einige Städte und Kantone verzeichnen einen sprunghaften Anstieg der Gesuche für einen Waffenerwerbsschein. Harry Ziegler 23.04.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Überfall der Ukraine durch die russische Armee Ende Februar stiegt laut einer Meldung von SRF in einigen Städten der Schweiz die Zahl der Gesuche für Waffenerwerbsscheine sprunghaft an. Gemäss SRF beispielsweise in Winterthur und in der Stadt Zürich.