Zuger Stadtpräsidium: André Wicki tritt zum 2. Wahlgang an

Wahl des Zuger Stadtpräsidiums Der SVP-Mann André Wicki tritt aus der Deckung Am kommenden Montag müssen Kandidaturen für den zweiten Wahlgang ums Zuger Stadtpräsidium gemeldet werden. Marco Morosoli 05.10.2022, 11.45 Uhr

Meldeschluss für die zweite Runde der Wahl einer neuen Stadtpräsidentin oder eines neuen Stadtpräsidenten ist am kommenden Montag, 10. Oktober, um 17 Uhr. Dass die neue SP-Stadträtin Barbara Gysel in den Ring steigt, darf als gesichert gelten. Offen ist nur die Frage, welche der am vergangenen Sonntag wiedergewählten Personen, Gysels Herausforderung annehmen. Zur Auswahl stehen Urs Raschle (Mitte), Eliane Birchmeier (FDP) und André Wicki (SVP).