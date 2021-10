Leserbrief Wahlempfehlung für die Ersatzwahl Zu den Ersatzwahlen in den Gemeinderat Oberägeri vom 9. Januar 2022 29.10.2021, 17.19 Uhr

Nach dem überraschenden und unnötig vorzeitigen Rücktritt des Gemeindepräsidenten hat Die Mitte Unterägeri Andy Koltszynski als neues Mitglied des Gemeinderats nominiert. Ich kenne Andy Koltszynski seit längerer Zeit. Als Mitarbeiter an meiner Schule zeigte er Führungsstärke, eine natürliche Autorität und er verstand es ausgezeichnet, junge Menschen zu motivieren. Er besitzt alle Qualitäten, die nötig sind, um als Gemeinderat umsichtig Unterägeri mitzugestalten, zum Wohle aller. Bei den Wahlen 2018 erreichte er bereits im ersten Anlauf das erforderliche Mehr, wurde aber als überzählig nicht gewählt. Ich empfehle der Bevölkerung von Unterägeri, dieses Vertrauen in ihn erneut auszusprechen. Er ist ein ausgezeichneter Kandidat. Deshalb: Andy Koltszynski in den Gemeinderat.