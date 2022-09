zuger wahlen 2022 Brav bis ausgefallen: Die Wahlwerbung wartet nicht nur mit Plakatwäldern auf, sondern geht auch gezielt aufs Publikum zu An den Ortseingängen und Ortsausgängen prangen momentan die Einzel- oder Gruppenbilder der örtlichen Kandidierenden für den Gemeinde-, Kantons-, Stadt- und Regierungsrat. Ein Augenschein über Form und Inhalt des Personenkults. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.30 Uhr

Wer ist der oder die Schönste im Zugerland? Am dominantesten sind auch im aktuellen Wahlkampf wieder die Plakate mit den strahlenden Konterfeis der Zuger Kandidierenden. In veritablen Wäldern stehen sie an Gemeindeein- und -ausfahrten sowie an Orten mit grossem Publikumsverkehr wie Bahnhöfen, Verkehrsknotenpunkten, auf Plätzen und vor Gemeindehäusern. Was auffällt ist die Qualität der Fotografien, die samt und sonders die Handschriften von Profis tragen.

In inniger Harmonie vereint sind die Kandidierenden der verschiedenen Parteien auf diesem grossformatigen Plakat in der Gemeinde Cham. Bild: Cornelia Bisch (Cham, 5. September 2022)

Einzeln, im Duo oder Trio, manchmal auch in ganzen Gruppen präsentieren sich die Kandidierenden für Gemeinde-, Kantons-, Stadt- und Regierungsrat ihrem Wahlvolk und buhlen um dessen Gunst. Dezent, aber nicht allzu steif gekleidet, lautet die Devise.

Das zweireihige Defilee aus Kandidierenden für den Grossen Gemeinderat in Zug erinnert an eine Primarklasse auf der Schulreise. Bild: Nora Nussbaumer (Zug, 5. September 2022)

Fahrende Plakate als Alternative

Während sich die Mitte meist für einen neutral beigen Hintergrund entschieden hat, lassen die Porträts der FDP-Politikerinnen und Politiker einen ortstypischen Hintergrund in Unschärfe erkennen. Einen solchen wählte auch die SP, jedoch in Form von grafischen Skizzen, was bisweilen etwas wild daherkommt.

Mit wenigen Ausnahmen fast klinisch kühl und sec zeigen sich die SVP-Kandidierenden vor blendend weissem Hintergrund, der sich hart von den Personen abgrenzt. Die Grünen und Grünliberalen wiederum liessen sich mitten in üppigem, natürlichem Grün verschiedener Schattierungen ablichten.

Grün vor Grün, der Hintergrund ist bei der ALG Programm. Bild: Nora Baumgartner (Baar, 2. September 2022)

Regierungsratsanwärterin Tabea Zimmermann Gibson lässt Blumen sprechen. Bild: Tijana Nikolic (Zug, 1. September 2022)

Die grüne Regierungsratsanwärterin Tabea Zimmermann Gibson sagt es durch die Sonnenblume und lässt ihr Lächeln per Velo in die Welt hinaus tragen, ebenso wie FDP-Mann Cédric Schmid, welcher den Passantinnen und Passanten sogar mehrdimensional von den Velo-Transportkisten des Werbeunternehmens Working Bicycle entgegen strahlt. Dessen Dienste nutzt ausserdem die Grünliberale Partei in den letzten beiden Wochen vor der Wahl.

Für die fahrende Werbung hat sich Cédric Schmid (FDP) entschieden. Bild: Cornelia Bisch (Zug, 5. September 2022)

Zerstörte und verunstaltete Plakate Die SVP Kanton Zug meldete diese Woche Vandalismus gegen die eigenen Wahlplakate. Die Partei verurteilt diesen scharf und kündigt an, dagegen vorzugehen. Auf Anfrage informieren auch einige weitere Kantonalparteien über ähnliche Vorkommnisse. «Wir bestellen jeweils von Anfang an die eineinhalbfache Menge an Plakaten», sagt etwa Tabea Estermann von der GLP. Auf Meldungen aus der Bevölkerung hin würden beschädigte Plakate ersetzt. Ähnlich geht die ALG mit dem Problem um. «Vandalismus ist ein grosses Ärgernis, mit dem wir uns abfinden müssen», so Andreas Lustenberger. Die Mitte und die FDP haben bisher keine mutwilligen Beschädigungen festgestellt.

Mit Vorträgen und anderen Veranstaltungen sowie kleinen Geschenken wie Blumen, Snacks und Flugblättern wenden sich die Parteien und einzelnen Kandidierenden direkt an das Wahlvolk. Wobei die Grünliberalen selbstbewusst von sich behaupten, die coolsten Give-aways im Sortiment zu haben. Mit Teebeutel, Apfel, Popcorn, Kägi fret und Dar-Vida bieten sie zweifellos eine reichhaltige Speisekarte an, gewürzt mit einfachen, knackigen Sprüchen.

Ein bekömmliches Give-away der GLP. Bild: PD

Wahlkämpfe würden nicht von Plakaten, sondern von den Kandidatinnen und Kandidaten direkt beim Volk entschieden, schreibt dazu die Zuger SVP auf Anfrage. Die Mitte doppelt nacht:

«Auch im digitalen Zeitalter sind persönliche Begegnungen unersetzlich.»

Gemeinderatskandidat Beda Schlumpf (FDP Steinhausen) verzichtet ganz auf Wahlplakate mit der Begründung, er finde dies «überflüssig und störend». Er werde aber stattdessen einer gemeinnützigen Organisation etwas spenden. Sämtliche Parteien setzen neben den persönlichen Begegnungen jedoch auch stark auf soziale Medien und Inserate im Print- und Onlinebereich.

Wahlslogans fehlen meist auf den Plakaten

Wenn auch omnipräsent, so sind die Wahlplakate doch in ihrer Aussage schlicht gehalten und beschränken sich meist auf Fotos und Parteizugehörigkeit. Vereinzelt bilden QR-Codes oder Website-Adressen die Links zu vertieften Einblicken ins jeweilige Wahlprogramm.

Die CVP schreibt kryptisch «Wir spannen den Bogen» und überlässt die Interpretation dem Betrachter und der Leserin. Kantonsratsanwärter Thomas Imbach ergänzt individuell: «Thomas rockt's. Für Baar!»

Die SP sagt einheitlich «Cham kann mehr.», was sie für die Plakate sämtlicher Zuger Gemeinen anwendet. Die beiden bisherigen SVP-Regierungsräte Heinz Tännler und Stephan Schleiss verleihen sich das Attribut der Verlässlichkeit, Parteikollege Hans Küng will den Gemeinderat Baar mit Engagement und Bodenständigkeit bereichern.

Ein übergeordnetes SVP-Plakat verkündet: «Bürokratie und Überregulierung stoppen, SVP wählen!» Die Grünen vermitteln die Botschaft: «Das Klima hat keine Wahl – wir schon», die EVP ist «Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt» unterwegs.

Die fotofreie Variante. Bild: Nora Baumgartner (Baar, 2. September 2022)

«Gerechtigkeit ist unerreichbar, aber ich kämpfe dafür», behauptet der unermüdliche Stefan Thöni der Partei Parat, der ins Verwaltungsgericht gewählt werden möchte. Als Einziger wirbt er nicht mit seinem Porträtbild, sondern mit einer skurrilen, stilisierten Darstellung einer Justitia mit (seinem?) dunklen Lockenkopf, die gegen eine Windmühle kämpft. Durchaus originell.

