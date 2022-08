Zuger Wahlen 2022 Zwei Frauen wollen die Männerdomäne im Rischer Gemeinderat sprengen Für den frei werdenden Sitz von Roland Zerr (FDP) gibt es eine Kandidatin aus den eigenen Reihen und eine der Grünen. Mindestens eine von ihnen wird künftig die Politik der Ennetseegemeinde mitprägen, in der während der nächsten Legislatur bedeutende Bauprojekte anstehen. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Auf kaum eine Gemeinde des Kantons Zug werden in den nächsten Jahren derart viele Bauprojekte zukommen wie auf die Ortschaft Risch-Rotkreuz. Damit verbunden sind gewaltige Investitionssummen. Der Finanzplan der Ennetseegemeinde sieht bis zum Jahr 2026 Ausgaben im Umfang von rund 160 Millionen Franken vor, die grösstenteils für Bauprojekte verwendet werden. Und das, obschon im Jahr 2022 der Steuerfuss um einen Prozentpunkt auf 56 Prozent gesenkt wurde.

Die rege Bautätigkeit in die Höhe verleiht der Gemeinde Risch-Rotkreuz einen zunehmend urbanen Charakter. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 16. Mai 2022)

Aber der Gemeinde geht es gut, nachdem allein in den letzten beiden Jahren Überschüsse von 6,5 Millionen und 18,8 Millionen Franken resultierten. Ausserdem verfügt sie über ein solides Eigenkapital von 81,7 Millionen Franken.

Eine junge Grüne tritt für den Gemeinde- und den Kantonsrat an

Auf den künftigen Gemeinderat kommen also hochinteressante, herausfordernde Aufgaben zu. Mit Ausnahme von Roland Zerr (FDP), der nach zwei Legislaturen nicht mehr antritt, stellt sich der gesamte Rat zur Wiederwahl. Die bisherigen Mitglieder sind teilweise bereits seit vielen Jahren in der Gemeindepolitik tätig, was sicher eine gute Voraussetzung darstellt für die künftigen Herausforderungen.

Präsident Peter Hausherr (Mitte) ist seit 2007 im Rat und steht ihm seit Herbst 2009 vor. Für Markus Scheidegger (CVP) und Franz Zoppi (SVP) wäre die kommende die vierte Legislatur, für Patrick Wahl (FDP) die zweite. Er ist aufgrund des altersbedingten Rücktritts von Ruedi Knüsel per April 2021 nachgerückt. Um den frei werdenden Sitz kämpfen die 24-jährige Livia Engel (Grüne) und die 42-jährige Simone Wigger (FDP).

Erst vier Frauen in der Gemeindepolitik

Zuletzt sass Marianne Schmid (Gleis 3, heute Grüne) 2011 bis 2014 im Rischer Gemeinderat. Sie war eine von insgesamt vier Frauen in der Geschichte Rischs, die dieses Amt bisher innehatten. Am erfolgreichsten war Maria Wyss, welche während drei Legislaturen (1999 bis 2010), zwei davon als Präsidentin, amtete.

Im Kantonsrat stehen der Gemeinde Risch sieben Mandate zur Verfügung, um die sich 25 Kandidierende bewerben, darunter vier Bisherige. Es sind dies Hanni Schriber-Neiger (Grüne), Kurt Balmer und Roger Wiederkehr (Mitte) sowie Helene Zimmermann (FDP). Unter den neuen Kandidierenden ist auch Gemeinderatskandidatin Livia Engel.

Die drei Bisherigen Martin Baumann (Mitte), Doris Hettinger (Grüne) und Markus Zurkirchen (FDP) wollen auch künftig Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission bleiben, Baumann weiterhin als deren Präsident.

Die Zentrumsgestaltung kostet eine Viertelmilliarde

Das zweifellos grösste und bedeutendste Projekt, das in der kommenden Legislatur in Risch vorangetrieben wird, ist die Zentrumsgestaltung. «Sie besteht aus drei Teilen, aus der Bahnhofsüberbauung der SBB, der neuen Kantonsschule und dem Zentrum Dorfmatt, das durch einen grösseren Neubau ersetzt wird», fasst Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher zusammen. Für die Bahnhofsüberbauung und das Zentrum Dorfmatt wird ein Bebauungsplan erstellt.

Die Zentrumsgestaltung wird die enorme Bausumme von rund einer Viertelmilliarde Franken verschlingen. «Deshalb liegt das Projekt nicht allein beim Bauchef, sondern auch beim Gemeindepräsidenten, der rein formell als Auftraggeber im Namen der Gemeinde auftritt», so Krummenacher. Vor allem der Bau der Kantonsschule dürfte die Attraktivität der Ennetseegemeinde erheblich steigern.

Anfang 2026 sollen Altersheim und -wohnungen bezugsbereit sein

«Leben im Alter» ist ein weiteres Grossprojekt, welches den Neubau des Alters- und Pflegezentrums Dreilinden sowie ein Gebäude mit 60 Alterswohnungen an der Buonaserstrasse umfasst. Das Projekt geriet jüngst in Kritik, weil es keinerlei integrierte Tagesheimplätze vorsieht. Die Frage ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt. Bis Ende 2025 sollen beide Gebäude gebaut und zu Beginn des Jahres 2026 bezugsbereit sein.

Zu erwähnen sind ausserdem der Bau des neuen Werk- und des Ökihofes im nördlich gelegenen Industriegebiet sowie diverse Hochwasserschutzmassnahmen. Die beiden Objekte sind zurzeit in der Projektierungsphase. Kurz vor Baubeginn steht die Renovation des denkmalgeschützten Hofes Binzmühle, die im Jahr 2024 fertiggestellt werden soll.

