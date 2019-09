Machen Sie mit bei der Wahlumfrage der «Zuger Zeitung»

Rendez-vous Bundesplatz: Bereits zum dritten Mal in Folge erstrahlt diesen Herbst das Bundeshaus in einem anderen Licht und verzaubert während 6 Wochen allabendlich Jung und Alt mit einem komplett neuen Licht- und Tonspektakel. Mehr als eine halbe Million Menschen liess sich die Show im letzten Jahr nicht entgehen.Das Publikum wird in diesem Jahr auf eine Reise mit Schweizer Legenden und Sagen mitgenommen.Die Lichtshow findet statt von Freitag, 18. Oktober bis am Sonntag, 1. Dezember 2013, jeweils um 19.00 und 20.30 Uhr.Weitere Informationen unter www.rendezvousbundesplatz.chDas Bild entstand am Sonntag, 10. November 2013.(Bild Pius Amrein / Neue LZ)Kultur, Bern, Bundeshaus, Politik, Gebauede, Architektur, Licht, Beleuchtung