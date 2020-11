Serie: Mensch vs. Natur «Wahnsinn» auf dem Walchwilerberg: Wie ein geplanter Pumpspeichersee die Emotionen hochgehen liess Eine Volksinitiative und zahlreiche Einsprachen verhinderten Anfang der 1970er-Jahre ein ambitioniertes Projekt der Elektrizitätswirtschaft. Rahel Hug 16.11.2020, 19.00 Uhr

Die elfteilige Serie «Mensch vs. Natur» beleuchtet Projekte, deren geplante Eingriffe in die Landschaft die Emotionen hochkochen liessen. Im 9. Teil lesen Sie hier über den geplanten Pumpspeichersee auf dem Walchwilerberg. Quelle: «Zug, natürlich», Peter F.X. Hegglin, 2008.

Er galt als wortgewaltiger Politiker und als einer, der manchmal selbstherrlich und eigenmächtig vorging: Alois Hürlimann, von 1955 bis 1974 Zuger Regierungsrat, hat mit grossen Infrastrukturprojekten die Entwicklung des Kantons massgeblich geprägt. So war er unter anderem für den Bau von Autobahnen, kantonalen Schulen oder der Strafanstalt Bostadel verantwortlich. Doch nicht alle Projekte, die in seine Amtszeit fielen, konnte er durchbringen. Ein Vorhaben erscheint aus heutiger Sicht gar ungeheuerlich.

Ende der 1960er-Jahre prüfte die Elektrizitätswirtschaft den Bau von Pumpspeicherwerken. Mit überschüssigem Nachtstrom sollte Wasser aus den Seen in höher gelegene, künstlich angelegte Speicherseen gepumpt und tagsüber wieder in den See abgelassen werden. Dieses zurückfliessende Wasser sollte Turbinen zur Stromerzeugung antreiben.

Ein Fassungsvermögen von rund vier Millionen Kubikmeter

Ein solches Pumpspeicherwerk wurde auf dem Walchwilerberg im Gebiet Sürenmoos-Balis geplant. Federführend waren dabei die Wasserwerke Zug AG, die Elektrowatt AG, die Centralschweizerischen Kraftwerke und die Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK).

Blick auf das Hochmoor auf dem Walchwilerberg. Bild: Beat Krähenbühl/Flying Camera

Der künstliche See sollte ein Fassungsvermögen von rund vier Millionen Kubikmeter Wasser aufweisen. Der Speichersee hätte sich über eine Fläche von rund 45 Hektaren erstreckt, was einem Areal mit 65 Fussballfeldern entspricht. Man rechnete mit Schwankungen des Zugersee-Pegels von bis zu zehn Zentimetern. Teil des Projekts war auch eine Erschliessung und Weiterführung der Strasse Walchwil–Walchwilerberg–Unterägeri.

Abklärungen, Studien und Vorprojekte wurden von den Elektrizitätswerken und der Verwaltung vorgenommen. 1972 drangen Gerüchte über das Vorhaben an die Öffentlichkeit – und Baudirektor Alois Hürlimann, selber ein Walchwiler und dazu noch Verwaltungsrat des Elektrizitätswerks NOK, musste Kritik einstecken. In der Lokalpresse war von «Wahnsinn» die Rede, im Grossen Gemeinderat und im Kantonsrat wurde emotional debattiert.

60 Einsprachen gingen ein

Rund 60 Einsprachen gingen schliesslich im Auflageverfahren gegen den geplanten Speichersee ein. Die Grundeigentümer befürchteten Erdrutsche und Eigentumsbeschränkungen, auch der Naturschutzbund, die Sektion Rossberg des Schweizerischen Alpenclubs und sogar der Walchwiler Gemeinderat sowie die Korporation wehrten sich dagegen. Zeitgleich sammelte die Sozialdemokratische Partei des Kantons Zug Unterschriften für eine Volksinitiative mit dem Titel «Zur Wahrung der öffentlichen Interessen bei der Erteilung der Wasserrechtskonzessionen». Neu sollte die Erteilung der Konzession dem Kantonsrat übertragen werden, gekoppelt mit der Möglichkeit des fakultativen Referendums. Somit hätte jeweils das Stimmvolk das letzte Wort. Am 14. Juli 1973 reichten die Initianten das Volksbegehren ein.

Die breit abgestützte Initiative und weitere parlamentarische Vorstösse führten nach intensiven Diskussionen zur Änderung des kantonalen Gesetzes über die Gewässer. Wegen des grossen Widerstands erklärte der erfolgsgewohnte Baudirektor Hürlimann das Projekt für «noch nicht spruchreif» und stellte das Konzessionsgesuch zurück.

Zu zahlreich waren die befürchteten Auswirkungen auf Natur und Landschaft der «Mega-Badewanne» auf dem Walchwilerberg. Und das Vorhaben fiel in eine Zeit, in der ökologisches Denken und der Erhalt von Lebensräumen zunehmend wichtiger wurden. Der Zugerberg und der Walchwilerberg sind der Bevölkerung bis heute erhalten geblieben – als beliebter Erholungsraum und geschätztes Ausflugsziel.