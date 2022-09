Beat Hunziker wird der neue Gemeindeschreiber von Walchwil

Walchwil Beat Hunziker übernimmt im Frühling 2023 die Funktion als Gemeindeschreiber Der 43-Jährige tritt die Nachfolge von René Arnold an, der 16 Jahre im Amt war. 20.09.2022, 05.00 Uhr

Beat Hunziker. Bild: PD

Seit 16 Jahren ist René Arnold Gemeindeschreiber und Notar in Walchwil. Ende März 2023 geht er als Gemeindeschreiber vorzeitig in Pension. Am 1. April 2023 wird Beat Hunziker laut Medienmitteilung die Tätigkeit als Gemeindeschreiber übernehmen. René Arnold bleibt weiterhin als Notar der Gemeinde tätig.

Die Auswahl des Gemeindeschreibers erfolgte durch Beizug eines externen Personalvermittlungsbüros. Beat Hunziker ist Wirtschaftswissenschafter und arbeitete in unterschiedlichen Funktionen an der Universität Fribourg und in der Privatwirtschaft, zuletzt als Geschäftsführer des Schweizer Schiesssportverbandes. Der 43-Jährige ist verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt in Immensee. (cro)