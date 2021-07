Neuer Gemeindeleiter in Walchwil beginnt am 1. August

Walchwil Benjamin Meier ist neuer Gemeindeleiter der Katholiken Er löst den weitergezogenen Ralf Binder ab. 28.07.2021, 14.26 Uhr

Benjamin Meier. Bild: PD

Die katholische Kirchgemeinde teilt mit, dass für die Pfarrei St. Johannes der Täufer ab dem 1. August ein neuer Gemeindeleiter im Einsatz stehen wird: Es ist Benjamin Meier.

Er war bisher Pfarreiseelsorger im Luzerner Seetal und im Aargauer Limmattal. Die feierliche Einsetzung Meiers findet am 15. August statt; je nach Wetter beim Buschenchappeli oder in der Pfarrkirche, heisst es in der Mitteilung weiter.

Benjamin Meier löst Ralf Binder ab, der die Pfarrerei Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen hat. (bier)