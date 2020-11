Walchwil budgetiert ein Plus fürs nächste Jahr Mit einem Plus von rund 1,8 Millionen wird gerechnet. Die Gemeinde sei finanziell stabil, so der Gemeinderat. Vanessa Varisco 12.11.2020, 05.00 Uhr

Der Steuersatz bleibt unverändert in Walchwil. Bild: Stefan Kaiser (3. April 2019)

Die Gemeinde ist finanziell gut aufgestellt im nächsten Jahr: Walchwil prognostiziert im Budget 2021 bei der Erfolgsrechnung mit Aufwendungen von rund 21,9 Millionen Franken und Erträgen von 23,7 Millionen, was einen Überschuss von 1,8 Millionen ergibt.

Trotz Coronavirus, welches sich in anderen Zuger Gemeinden stark im Budget niederschlägt, rechnet Walchwil also mit einem guten Plus. Spurlos geht die Pandemie aber auch an dieser Gemeinde nicht vorbei, wird bei den Steuerträgen doch mit 10 Prozent weniger als im Jahr davor gerechnet. Das kann in der Summe allerdings wieder wettgemacht werden.

Investition in Schulraum

Der Ertrag fällt rund 400000 Franken höher aus als letztes Jahr, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Denn trotz Coronapandemie und der damit einhergehenden tieferen Steuereinnahmen prognostiziert die Gemeinde nächstes Jahr leicht höhere Steuereinnahmen. Gemeindepräsident Stefan Hermann führt aus: «Die finanzielle Lage in Walchwil ist stabil. Der Gemeinderat ist mit der Prognose zufrieden. Trotzdem schauen wir vorsichtig gespannt in die Zukunft.»

Die Auswirkungen der Pandemie und insbesondere jene der zweiten Welle seien schwer abzuschätzen. Hermann: «Wir gehen davon aus, dass sich diese dann im Jahr 2022, vor allem bei den natürlichen Personen, noch stärker bemerkbar machen werden.» Als Grundlage für die Budgetierung haben die höher ausgefallenen Steuererträge 2019 gedient, sowie die voraussichtlichen für das Jahr 2020, die gemäss Mitteilung wohl über dem budgetierten Betrag liegen werden. Eine Steuererhöhung steht den Walchwilern deshalb nicht ins Haus, vorgesehen ist, fürs kommende Jahr den Steuerfuss bei 55 Prozent zu belassen.

Ein weiterer Grund für den Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr sind die höheren Schülerzahlen. Dadurch, dass in Walchwiler mehr Kinder zur Schule gehen, werden die Kantonsbeiträge höher ausfallen.

Ausgabendisziplin sei hoch

Investiert werden soll auch im kommenden Jahr. Dies vor allem in Schulraum und Strassensanierungen. Gesamthaft sind im Jahr 2021 Investitionen von rund 2,65 Millionen geplant, davon 1,12 Millionen für diverse Strassensanierungen. Neu in die Investitionsrechnung aufgenommen wurden unter anderem 150000 Franken für die Planung der Schulraumerweiterung sowie 350000 Franken für die Neugestaltung des Oberstufen-Pausenplatzes, 570000 Franken für die Sanierung der Gebäudeabdichtung des Gemeindesaals und 380000 Franken für die Sanierung und Verlegung der Abwasserleitung beim Wihelbach.

Darauf angesprochen, dass die Ausgaben nächstes Jahr leicht höher ausfallen werden, erwidert der Gemeindepräsident Stefan Hermann: «Die Ausgabendisziplin ist nach wie vor sehr gross.»