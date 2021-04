Walchwil Das Rätsel ist gelöst: Heftiges Hochwasser zerstörte die erste Sagenbrücke Vor 191 Jahren brachten schwere Unwetter Schäden über das ganze Land. Die Verbindung zwischen Zug und Arth wurde unterbrochen. Raphael Biermayr 18.04.2021, 19.00 Uhr

Die Sagenbrugg gibt es nicht, sondern nur die Sagenbruggen. Gleich vier Bauwerke in Walchwil lauten auf diesen Namen; zwei von ihnen trugen und tragen Fuhrwerke, motorisierte Fahrzeuge, Velofahrer und Fussgänger, über die anderen zwei rattern Züge. Die neuste und höchst gelegene Sagenbrugg datiert von 2020 und wurde im Rahmen des Ausbaus der SBB-Doppelspur am Ostufer des Zugersees gebaut. Sie grenzt an die Eisenbahnbrücke von 1890, die im kantonalen Inventar der schützenswerten Baudenkmäler gelistet ist.

Die älteste Sagenbrücke (helle Steine) wurde 1831 fertiggestellt. Seit den 1930er-Jahren führt der Verkehr über die Artherstrasse und damit über die untere. Oben ist die SBB-Brücke von 1890 zu sehen, gleich dahinter befindet sich die neue Eisenbahnbrücke von 2020. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 11. April 2021)

Letzteres gilt auch für die älteste Sagenbrugg, die im Volksmund auch «Sagenbrüggli» genannt wird. Sie liegt neben der Artherstrasse, die über die neueste Brücke aus den 1930er-Jahren führt. Auffallend am Sagenbrüggli sind seine steilen Aufgänge und seine hellen Steine. Es ist in den Adelsstand für sogenannte Kunstbauwerke erhoben worden: Als Bestandteil des Bundesinventars der historischen Verkehrswege steht es «unter dem Schutz der Eidgenossenschaft». So ist es einer ausführlichen Informationstafel abzulesen, die nach der Sanierung der Brücke 2016 angebracht wurde. Der Verfasser kann allerdings nur mutmassen, wann sie gebaut wurde. Sie gehe «vermutlich auf den Bau der Artherstrasse von 1828» zurück.

Auf der Informationstafel wird über das Entstehungsjahr der Sagenbrücke nur gemutmasst. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 11. April 2021)

Nun herrscht in dieser Frage Gewissheit. Der Walchwiler Historiker Urspeter Schelbert ist im Zuge anderer Arbeiten auf Artikel gestossen, laut derer die Brücke 1831 zu Ende gebaut war – nicht als erste, sondern als zweite. Denn die Ur-Sagenbrücke wurde nur wenige Monate nach ihrer Fertigstellung in den See gespült, fast auf den Tag genau vor 191 Jahren, am 18. April 1830. Dies als Folge von Hochwasser nach schweren Unwettern. Die «Zürcherische Freitagszeitung» vom 30. April 1830 notiert dazu: «Das Gewölbe der erst vor sechs Monaten neu erbauten steinernen Brücke über den wilden Bergbach bei Walchwil wurde durch einen am 18. April statt gehabten Gewitterregen weggeschwemmten Steinen, die sich unter demselben auftürmten, gerissen, sodass die untere Seite derselben zum Teil einfiel. Die «Zuger Zeitung» ermuntert die Walchwiler, ob diesem Unfall den Mut nicht sinken zu lassen.» Wie Urspeter Schelbert herausfand, ereigneten sich zu jener Zeit im ganzen Land schwere Unwetterschäden.

Eine Postkarte von 1922 zeigt den Walchwiler Ortskern. Das Dorf wurde damals von Zug her auf dem Strassenweg noch über das Sagenbrüggli erreicht. Bild:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Starke Abweichung von der Norm

Dieses Unglück sorgte dafür, dass die Verantwortlichen sich beim Wiederaufbau der Brücke umsichtiger verhielten und sie durch steilere Aufgänge höher über den Sagenbach führten. Die «Züricher Freitagszeitung» vom 6. Januar 1832 macht das zum Thema: «Ein Zusammenfluss mannigfaltiger Gründe und Umstände hat Euch, liebe Brüder!, vor einigen Jahren bewogen, eine Strasse nach Art zu unternehmen. Geneigtes Entgegenkommen der löblichen Gemeinden Art und Walchwil beförderte das Unternehmen, sodass die Strasse bereits fertig ist. Von der angenommenen Regel, die Strasse nicht über fünf Schuh auf hundert steigen oder fallen zu lassen, wurde nur bei Walchwil abgewichen, wo eine Steigung von acht Schuh auf hundert ist. Diese Abweichung ist aber durch die Wegschwemmung einer schönen gesprengten Brücke gebotene Vorsicht.» Ein «Schuh» ist ein damals gebräuchliches Längenmass von 30 Zentimetern.

Diese Vorsichtsmassnahme verfehlte ihre Wirkung nicht. Denn – soweit bekannt – ist die Brücke seither an ihrem Platz geblieben. Dass die Steilheit für Fuhrwerke höchstwahrscheinlich eine mühsame Herausforderung darstellte, ist eine andere Geschichte.