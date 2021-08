Die Liebe hat Benjamin Meier vom Priesterstudium abgebracht.

Walchwil «Bin froh, wie es gekommen ist»: Der Liebe wegen ist der Gemeindeleiter Benjamin Meier nicht Priester geworden Der 37-Jährige blickt auf einen besonderen Werdegang zurück. Dank seiner Frau Jacqueline Meier ist er bereits mit dem Kanton Zug verbunden. Raphael Biermayr 08.08.2021, 19.00 Uhr

Benjamin Meier im Besprechungszimmer des Pfarramts. Bild: Jan Pegoraro (Walchwil, 5. August 2021)

Es ist ein fast etwas zu schönes Bild: Ein Mann Gottes sitzt im Flugzeugcockpit und schaut vom Himmel auf die Erde herab. Auf den neuen Walchwiler Gemeindeleiter Benjamin Meier trifft dieses Bild tatsächlich zu, verfügt er doch über die Privatpilotenlizenz. Das Fliegen gehört wie das Musizieren zu den Freizeitbeschäftigungen des 37-Jährigen. Wobei Freizeit und Arbeit nicht immer trennbar sind und sein sollen. Im Flugzeug und beim Klavier- und Orgelspielen fliessen die Gedanken, die er mit den Menschen teilen will.

Wer Benjamin Meier gegenübersitzt, wird rasch von diesem Fluss erfasst. Er wirkt voller Tatendrang für seine neue Aufgabe, der ersten in leitender Funktion im Auftrag der Kirche. Zuvor waren er und seine Frau Jacqueline (43) im Aargau in der Gegend um Spreitenbach als Pfarreiseelsorger tätig. Bezug zum Kanton Zug hatten sie bereits, war Jacqueline Meier doch zuvor in der Pfarrei Bruder Klaus in Oberwil tätig gewesen, das Ehepaar wohnte damals in Baar. Sie wird fortan im Luzernischen als Pfarreiseelsorgerin aktiv sein.

Jacqueline Meier (links) engagierte sich für die Pfarrei Bruder Klaus in Oberwil. Bild: Stefan Kaiser (2. März 2016)

Die Leute sollen mitgestalten

An seiner neuen Gemeinde schätzt Benjamin Meier neben der «wunderschönen Lage» die «riesige Bandbreite» an Einwohnern und die aktive Pfarreigemeinschaft. «Es gibt auf kleinem Raum Expats und Bergbewohner, das ist besonders», führt der Nachfolger von Ralf Binder mit seiner hellen Stimme aus. Er sei bereit, sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen und sich auf die Leute einzulassen. Meier erwähnt mehrfach, offen zu sein bezüglich der Gestaltung seines Amts, sich von den Bedürfnissen der Menschen formen lassen zu wollen. So ist es positiv gemeint, wenn er sagt:

«Ich habe keinen festen Plan, kein fixes Bild, sondern will das gemeinsam erschaffen.»

Es wird sich zeigen müssen, wer Benjamin Meier auf diesem Weg folgt. Ende 2020 stellten erstmals seit der Erfassung der Daten nicht mehr die Katholiken die Mehrheit im Dorf. Nach Angaben der Gemeinde bekannten sich noch 43,2 Prozent der 3824 Bewohner zu dieser Konfession, 12,4 Prozent zur reformierten, 44,2 Prozent waren konfessionslos oder andersgläubig. Im Jahr 1970 waren fast 90 Prozent der Dorfbewohner Katholiken, im Jahr 2000 rund 54 Prozent. Meier weiss um den schwindenden Einfluss der Kirche, gerade auf die Jüngeren.

«Sie haben viel mehr Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, als früher. Das ist weder gut noch schlecht, sondern eine Tatsache.»

Auf die Frage, ob es sein Ziel ist, mehr Junge für die katholische Kirche zu gewinnen, antwortet er: «Kein Ziel, aber ein Wunsch.» Meier verweist darauf, dass man nicht nur die Zahl der Gottesdienstbesucher als Indikator für das Engagement der Jüngeren nehmen sollte. «Wir haben eine aktive Ministrantenschar», zeigt er auf, «und in den verschiedenen Gruppierungen wie Blauring, der Pfadi oder der Frauengemeinschaft beteiligen sich viele Jüngere.»

Im Arbeitsstrudel versunken

Für Benjamin Meier, der im Bernischen mit sechs Geschwistern aufwuchs, spielte der Glaube als Kind eine grosse Rolle. Später verlor er ihn aus den Augen, bevor eine prägende Erfahrung ihn dazu zurückführte: Nach seiner Lehre zum Konstrukteur erhielt er im selben Betrieb schnell grosse Verantwortung und begann ein Weiterbildungsstudium. «Mein Leben bestand nur noch aus Arbeit und Schule», sagt er. Er verlor sich in diesem Strudel, wurde unzufrieden und hatte schliesslich «eine Art Erschöpfung. Eines Abends stieg ich in den Zug und weinte», schildert er.

Daraufhin begann er sich Fragen zu stellen, auch was bisher zu kurz kam und fand Antworten schliesslich in der Ausbildung an der Theologischen Hochschule in Chur. Meier war zuerst als Priesterkandidat im Studium. Während dieser Zeit lernte er an der Hochschule auch seine heutige Frau kennen. Auf die Frage, ob er den Weggang aus dem Priesterseminar bereue, antwortet Meier:

«Es gibt Momente, in denen es schön wäre, spontan eine Eucharistiefeier abhalten zu dürfen, wie es Priestern vorbehalten ist. Aber ich bin froh, wie es gekommen ist.»

Am 15. August wird Benjamin Meier im Rahmen des Bärgfäschts beim Buschenchappeli auf dem Walchwilerberg feierlich eingesetzt – sofern das Wetter mitmacht. Dafür bemüht er kein Stossgebet, sondern er klopft sich an die Stirn, «auf Holz», sagt er lächelnd.