Da der neue Ökihof in Walchwil nun beim Bahnhof geplant ist, soll das wertvolle Grundstück des ehemaligen Bauernhofs Wihel wieder in die Wohnzone überführt werden. Der vor 16 Jahren in Teilen enteignete Eigentümer kündigt derweil rechtliche Schritte an.

Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr