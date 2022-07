Walchwil Mit 1,76 Promille in ein anderes Auto geknallt Ein alkoholisierter Autofahrer hat einen Unfall gebaut. Jetzt ist er den Führerausweis los. 27.07.2022, 20.05 Uhr

Dieses Auto wurde vom Unfallverursacher beschädigt. Bild: Zuger Polizei

Der 62-jährige Unfallverursacher fuhr am Mittwochnachmittag kurz vor 14.30 Uhr auf der Vorderbergstrasse in Richtung See, als sein Auto vor der Verzweigung Hinterbergstrasse mit einem bergwärts fahrenden Auto zusammenstiess. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilen.