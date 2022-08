Zwei Betrunkene Autofahrer - einer wollte vor Polizei fliehen

Walchwil Flucht vor der Polizei mit 2 Promille intus – zwei betrunkene Autofahrende halten die Zuger Polizei auf Trab In der Nacht von Samstag auf Sonntag erwischte die Zuger Polizei in Walchwil eine betrunkene Autofahrerin und kurz darauf einen betrunkenen Autofahrer. Die Frau hatte 0,64 Promille intus, der Mann gar 2,0. 21.08.2022, 18.59 Uhr

Die 64-Jährige beschädigte ein Brückengeländer.

Nachdem bei der Polizei am Samstagabend gegen 23:30 Uhr die Meldung einging, dass auf der Vorderbergstrasse in Walchwil ein Unfall beobachtet wurde, entdeckten die Einsatzkräfte am Unfallort ein beschädigtes Brückengeländer und Spuren auf der Fahrbahn.