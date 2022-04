Erste Integrationen von Flüchtenden in der Schule Walchwil

Walchwil Rektor Beat Schäli über die Integration von Flüchtenden an der Schule: «Es kommt vor, dass ein Kind kein Wort Deutsch spricht» Ein elfjähriges Mädchen und ein Oberstufenschüler aus der Ukraine wurden erfolgreich in der Seegemeinde eingeschult. Sprachkenntnisse und Noten spielen für sie vorerst eine sekundäre Rolle. Als Erstes gilt es, ihnen einen geregelten Schulalltag zu bieten. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Rektor Beat Schäli möchte flüchtenden Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine einen Platz an der Schule Walchwil bieten. Bild: Maria Schmid (31. März 2022)

An der Schule Walchwil haben zehn Prozent der Kinder einen russischen, weissrussischen oder ukrainischen Hintergrund. Wegen des relativ hohen Anteils an Expats, war es nicht überraschend, dass viele Familien Flüchtende bei sich aufnehmen. «Aufgrund dieser Tatsache war uns bewusst, dass es eine hohe Sensibilität braucht und dass wir vermutlich sehr schnell mit dieser Herausforderung konfrontiert werden», sagt Beat Schäli, Rektor der Schule Walchwil.

Rasch kamen Rückmeldungen, dass bereits Familien bei ihren Verwandten im Dorf angekommen sind. «Für uns war es klar und selbstverständlich, dass die Kinder möglichst schnell wieder einen geregelten Schulalltag brauchen», so der 46-jährige Schäli. Die erste Schülerin, die in die Schule Walchwil eingeschult wurde, war ein 11-jähriges Mädchen aus der Ukraine. «Eine Lehrperson, die sich und ihre Klasse dieser Herausforderung gewachsen sah, meldete sich umgehend», so Schäli. Er fügt weiter an:

«Der Umgang mit Vielfalt ist an unserer Schule bestens bekannt und Teil unseres gelebten Schulprofils. Es kommt ab und zu vor, dass ein Kind an unsere Schule kommt und noch kein Wort Deutsch spricht.»

Es herrsche daher eine gewisse Routine, Offenheit und Flexibilität bei den Lehrpersonen und den Klassen.

«Wir integrieren diese Kinder jeweils in eine für sie möglichst passende Klasse», findet Schäli. Er und seine 43 Lehrkräfte seien der festen Überzeugung, dass Kinder voneinander am besten lernen und dadurch ein starkes Zugehörigkeitsgefühl entwickeln.

«Man spürte vorwiegend Freude und Neugierde»

Durch ein Schreiben wurden die Eltern informiert, dass eine ukrainische Schülerin in die Klasse ihres Kindes eintreten wird. Zudem war es Beat Schäli wichtig, den Kindern der entsprechenden Klasse die Situation selber zu erklären und mit ihnen über die Lage zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler wollten bei dieser Gelegenheit wissen, wie gross das Mädchen ist, wie sie heisst oder welche Sprache sie spricht.

«Es wurde auch abgemacht, wo sie sitzen kann. Ein russischer Junge bot an, ihr bei der Sprachbarriere zu helfen. Man spürte vorwiegend Freude und Neugierde», so Schäli. Einige Kinder erinnerten sich, dass sie bei ihrem eigenen Schuleintritt auch kein Deutsch konnten.

Die Schule Walchwil könnte im Notfall rund 40 Flüchtende auf ihre bestehenden Klassen aufteilen. Bild: Maria Schmid (31. März 2022)

Ein paar Tage später, am 18. März, kam das Mädchen etwas nervös mit ihrer Mutter zur Schule. «Sie war sehr aufgeschlossen und hat sich gefreut, was gute Voraussetzungen für einen guten Start sind», weiss Schäli. Er begleitete sie in ihr Klassenzimmer und hat sie vorgestellt. Es gelang ihr, sich bereits am ersten Morgen zurechtzufinden, ohne dass ihre Mutter in der Nähe bleiben musste.

In den Zeugnissen im Sommer wird «besucht» stehen

Kurz darauf wurde ein Oberstufenschüler der achten Klasse aus der Ukraine in der Schule Walchwil begrüsst. Auch das verlief reibungslos. Er wurde gut aufgenommen und freute sich auf die Schule. «In den Oberstufenklassen unserer Schule sind einige russische Jugendliche. Daher galt es, mit Vorsicht zu agieren, da Schüler in dem Alter auch anders reagieren können», erklärt der Rektor. Doch die Sorge war unbegründet:

«Er konnte sich den Sitzplatz im Klassenzimmer sogar aussuchen, weil ihm so viele Jugendliche einen Sitz neben sich anboten.»

In den Zeugnissen der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine wird im Sommer «besucht» stehen, wie vom Kanton beschlossen wurde. «Noten sind momentan absolut sekundär», sagt Schäli. Vom ukrainischen Bildungsministerium werden zudem Links für den freiwilligen Fernunterricht zur Verfügung gestellt, damit die Kinder beim Schulstoff im eigenen Land nicht zurückbleiben müssen.

Bei grösserer Anzahl an Kindern würden alle in eine Klasse kommen

«Diese einzelnen Eintritte in die bestehenden Klassen sind für uns in diesem Rahmen bisher gut umsetzbar», führt Schäli weiter aus. Anspruchsvoller könnte es werden, wenn, wie in anderen Gemeinden, gleich eine grössere Anzahl Kinder und Jugendlicher in die Schule integriert werden sollen.

«Bei einer grösseren Anzahl Kinder ist es dienlicher, alle zusammen in eine Klasse zu nehmen, in erster Linie Deutsch zu vermitteln und in einem zweiten Schritt zu entscheiden, wie die Integration weiter umgesetzt werden kann», erklärt Schäli.

Doch in Walchwil werde dies kaum der Fall sein. «Eine Option könnte jedoch sein, andere Gemeinden zu entlasten, indem diese ihre Schüler beispielsweise nach Walchwil in den Unterricht schicken», denkt Schäli. Um die Übersicht über die Lage im Kanton zu gewahren, tauschen sich die Rektoren der elf Zuger Gemeinden wöchentlich zur aktuellen Situation aus.

«Für die Schule Walchwil wäre es theoretisch möglich, sofort ein Kind pro Klasse aufzunehmen. Diese wären rund 20 Kinder, sofern diese einigermassen gleichmässig in die verschiedenen Altersstufen aufgeteilt werden könnten. Auch zwei Kinder pro Klasse könnten wir noch stemmen», verrät Schäli.

Planungssicherheit ist nicht gegeben

Je nachdem wie sich die politische Lage entwickelt, könnte es sein, dass die Schule Walchwil auch mit traumatisierten Kindern oder mit solchen, die nicht hier in die Schule gehen wollen, konfrontiert wird. «In solchen Fällen werden wir situativ agieren.

Als Rektor wünscht man sich Planungssicherheit, doch in dieser Situation ist diese nicht gegeben», gesteht Schäli. Deshalb ist es enorm wichtig, das ganze System miteinzubeziehen und den Dialog mit dem Schulpsychologischen Dienst zu suchen sowie mit der Schulsozialarbeit in Kontakt zu sein.

