Walchwil Rosemarie Bonjour nimmt Abschied: Nach 74 Jahren ist der letzte Sommer der Familie an der Zuger Riviera gekommen Fast ein dreiviertel Jahrhundert hat die Familie um Rosmarie Bonjour ihre Ferienwohnung in Walchwil gemietet. Jetzt nehmen sie Abschied. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 15.08.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rosmarie Bonjour im Garten ihrer geliebten Ferienwohnung in Walchwil. Bild: Maria Schmid (10. August 2022)

Rosmarie Bonjour war elf Jahre alt, als sie zum ersten Mal ihre Ferien in Walchwil verbrachte. Seither hat die gebürtige Zürcherin sehr viel Zeit hier in der Ferienwohnung direkt am See verbracht – seit insgesamt 74 Jahren. «Mein Vater war 1948 am Zugersee im Militär gewesen. Ihm hat die Umgebung sehr gefallen. Als er den Tipp bekam, dass hier in Walchwil eine Ferienwohnung zu vermieten sei, hat er gleich zugeschlagen», erzählt die bald 85-Jährige.

Von da an fuhr die sechsköpfige Familie im Sommerhalbjahr jeden Mittwochnachmittag und jedes Wochenende an den Zugersee. «Und jedes Jahr verbrachten wir fünf Wochen Sommerferien hier. Mein Vater, der an der Langstrasse in Zürich eine Konditorei betrieb, kam jeweils her, wenn er frei hatte», erinnert sie sich.

Die Sommerferien verbrachte Rosmarie Bonjour mit Baden und Socken stricken – das Weihnachtsgeschenk für den Vater. Dabei seien manchmal Stricknadeln «aus Versehen» zwischen den Balkonbrettern hindurch in den See gefallen, meint sie verschmitzt. Damals habe das Ufer des Sees bei der Ferienwohnung noch anders ausgesehen als heute:

«Die kleinen Quittenbäume spendeten noch keinen Schatten, wir hatten einen Sonnenschirm. Und den Strand sah man nicht, denn das Schilf war überall.»

Wie ein Maiensäss am See

Doch nicht nur die Umgebung hat sich verändert. «Als wir die Wohnung mieteten, gab es darin noch keinen Kühlschrank. Um die Butter zu kühlen, mussten wir einen nassen Lappen auf das Gefäss mit kleinen Löchern legen. Morgens kam der Milchmann mit seinem Hund vorbei und brachte Milch und Joghurt», sagt sie.

Noch heute erinnert sie die Wohnung an ein Maiensäss am See: ohne Heizung, ohne Warmwasser. Doch wenn Rosmarie Bonjour davon erzählt, leuchtet ihr Gesicht. Es ist klar: Sie erinnert sich an schöne Zeiten. «Nur als Kind haben mir meine Freundinnen schon etwas gefehlt», gibt sie zu.

Als Rosmarie Bonjour und ihre Geschwister erwachsen wurden, gründeten auch sie eine Familie. Nun kamen also die vier Geschwister mit ihren Partnerinnen und Partnern und ihren Kindern hierher in die Ferien. Als 1979 der Vater von Rosmarie Bonjour verstarb, war die Mutter jeweils mit einer der Familien dort:

«Diese Wohnung ist ein Familiensammlungspunkt. So traf man sich zum Beispiel am An- und Abreisetag»,

sagt die Rentnerin. Doch als die Mutter vor 25 Jahren starb, schien die Zeit der Ferienwohnung in Walchwil zu Ende. Ein Abschiedsfest wurde gefeiert, Geschirr weggegeben. «Doch kaum hatten wir Abschied genommen, merkten wir, was wir hier verlieren», erzählt sie schmunzelnd.

Eine Ferienwohnung in fünfter Generation

Gemeinsam mit einer Schwester und einer Cousine hat Rosmarie Bonjour die Miete der Wohnung übernommen. Und der Vermieter war kulant und hiess die Familie wieder willkommen. Inzwischen besucht bereits die fünfte Generation der Familien das Bijou am See.

Rosmarie Bonjour hat viele schöne Erinnerung an die Sommerzeit in Walchwil. Bild: Maria Schmid (10. August 2022)

«Viele Kinder haben hier schwimmen gelernt. Es gab eine Schwimmprüfung. Man musste unter der Veranda in den See und dann um das ganze Schilf herum, richtig im See, schwimmen. Dann bekam man einen Fünfliber und eine Tafel Schoggi und durfte ab dann auch in einem Boot mitfahren. Vorher nicht», betont Rosmarie Bonjour. Da sei schon ihre Mutter streng gewesen.

Am jährlichen Familienfest würden vierzig Gäste teilnehmen, wenn alle kommen könnten. Doch dieses Jahr war die Stimmung melancholisch.

Ein letzter Sommer in Walchwil

2022 wird der letzte Sommer in der Ferienwohnung sein. «Die familiäre Situation unseres Vermieters hat sich etwas verändert, sodass sie nun gern selbst diese wunderbare Wohnung nutzen möchten. Das können wir, die so lange diesen schönen Ort geniessen durften, gut verstehen – auch wenn wir natürlich traurig sind», meint Rosmarie Bonjour wehmütig.

Denn hier in Walchwil hat sie sich frei gefühlt:

«Die Weitsicht, der See, die Ruhe, die Sonnenuntergänge – ich brauche nicht mehr als ein Buch unter dem Quittenbaum. Dieses Paradies wird mir fehlen.»

Mit den Vermietern, die ebenfalls bereits vier Generationen umfassen, habe man stets ein gutes Verhältnis gehabt. «Manchmal bekam ich Quitten von dem einen verbliebenen Quittenbaum, von denen ich Konfi kochte», erzählt sie.

Die Familien überlegen nun, wie sie die Familienfesttradition in Zukunft weiterführen wollen. «Vielleicht machen wir zusammen eine Schifffahrt auf dem Zugersee», überlegt Rosmarie Bonjour, die ausserdem daran ist, den Auszug zu planen. Ob sie noch ein letztes Mal Konfi aus Walchwiler Quitten kochen kann?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen