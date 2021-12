Walchwil: Unbekannte stehlen Tresor aus Einfamilienhaus

Walchwil 200'000 Franken sind weg: Unbekannte stehlen Tresor aus Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen Unbekannte erbeuten bei einem Einbruch einen 200 Kilogramm schweren Tresor mit Bargeld und Wertgegenständen in der Höhe von über 200'000 Franken. 20.12.2021, 08.33 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag, zwischen 16:15 und 18:15 Uhr, ist in ein Einfamilienhaus in Walchwil eingebrochen worden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die unbekannte Täterschaft schlug eine Fensterscheibe ein, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen.