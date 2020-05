Walchwil verschiebt Gemeindeversammlung in den Herbst Wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus verschiebt Walchwil die Gemeindeversammlung vom 23. Juni auf den 22. September. 06.05.2020, 15.31 Uhr

(mua) Am 29. April hat der Bundesrat das weitere Vorgehen in Zusammenhang mit der Lockerung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus (Covid-19) kommuniziert. Dabei hat er bekannt gegeben, dass er am 27. Mai über die Beibehaltung, Einschränkung oder Aufhebung des aktuell geltenden Versammlungsverbots orientieren wird.