Walchwil Vom «Sennebueb» bis zum Ehrenbürger: Das ist Hans Durrers Geschichte Von ganz unten hat sich Hans Durrer zu einem erfolgreichen Ölhändler hinaufgearbeitet. Seit 58 Jahren ist er mit seiner Frau Marlies verheiratet. Im Juni erhielt das Ehepaar die Ehrenbürgerschaft von Walchwil. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 28.08.2022, 12.32 Uhr

Marlies und Hans Durrer sind seit 58 Jahren verheiratet. Bild: Stefan Kaiser

(Walchwil, 12. Juli 2022)

Entspannt sitzt Hans Durrer im Restaurant Lido mit direktem Blick auf die Rigi. Es ist ein warmer Sommerabend und der 84-Jährige erzählt eine Geschichte nach der anderen. «Meine Frau und ich haben die Ehrenbürgerschaft nie erstrebt, aber darüber gefreut haben wir uns trotzdem», so Durrer.

Marlies und Hans Durrer haben der Bürgergemeinde Walchwil eine Spende für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt. Der Bürgerrat hat daraufhin im Juni 2022 einstimmig beschlossen, dem Ehepaar das Ehrenbürgerrecht zu erteilen. Zum letzten Mal geschah dies vor 36 Jahren: Damals erhielten alt Bundesrat Hans Hürlimann und alt Nationalrat Alois Hürlimann den Ehrentitel.

Unter schwierigsten Verhältnissen aufgewachsen

Aber was für eine Lebensgeschichte steckt hinter Hans Durrer? Am 18. September 1938 ist Hans Durrer geboren und unter schwierigsten Verhältnissen als «Sennebueb» in einer Molkerei in Goldau auf der Berner Höhe aufgewachsen. Sein Vater hatte immer wieder Gewaltausbrüche, bei denen er unter anderem Hans’ Mutter Anna heftig schlug. «Die schönste Zeit war, sagte meine Mutter, als Vater aufgrund eines Gerichtsfalls ein paar Tage nicht zu Hause war», so Durrer.

Biografie über Hans Durrer. Bild: PD

Überhaupt verdanke der 84-Jährige seiner Mutter viel – deshalb habe er ihr seine Biografie gewidmet, Sie wird voraussichtlich im September 2022 erscheinen wird.

Biografie über Hans Durrer Thomas Bornhauser, ehemaliger Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», verfasste die Biografie über Hans Durrer mit dem Titel «Er kam von ganz unten – Hans Durrers Leben auf der Überholspur». Das Buch erscheint voraussichtlich im September 2022. Zu seiner Motivation sagte Bornhauser auf Anfrage: «Hans Durrer hat eine atemberaubende Lebensgeschichte, welcher ich als ehemaliger Journalist selten so begegnet bin.»

Durrer hat insgesamt drei Geschwister: Anna (gestorben), Bruno (gestorben) und Trudi. Er besuchte ein Gymnasium in Neuenburg und bestand erfolgreich die Matura auf Französisch. Danach arbeitete Durrer im Bankwesen, im Ölhandel und reiste viel.

Hans Durrer war neben seinem Beruf, den er erfolgreich ausübte, immer auch politisch interessiert. So gründete er die SVP Kanton Zug 1991 und vertrat sie von 1999 bis 2003 im Kantonsrat. Er war auch an der Kantonsratssitzung anwesend, als am 27. September 2001 ein Attentäter 14 Politiker tötete. Durrer überlebte. Heute ist er Ehrenmitglied der SVP Kanton Zug und Ehrenpräsident der SVP Stadt Zug.

Bodenständigkeit ist ihm wichtig

Hans Durrer sagt von sich selber, er sei ein Überzeugungstäter. Denn, wenn ihn etwas überzeuge, ziehe er es durch, egal was die Leute vom ihm halten oder denken. «Man kämpft für seine Überzeugung, nicht gegen Menschen», so der 84-Jährige.

Bodenständigkeit ist ein zentraler Wert in Durrers Leben. Selbst nach dem Erlangen des Doktortitels in Ökonomie und seinen Erfolgen im weltweiten Ölhandel spürte er laut eigener Aussage, wann es an der Zeit ist, auf dem Boden anzukommen oder zeitig aus dem Ölhandel auszusteigen. Er sagt:

«Nach dem Doktortitel kam ich nach drei Tagen auf dem Boden der Realität an.»

Die Silvesternacht 1959/1960

1964 hat Durrer seine heutige Frau Marlies geheiratet. Zwei Jahre später kam die Tochter des Paares zur Welt. Seit 1987 schliesslich sind Hans und Marlies Durrer in Walchwil zuhause – mit Blick auf den Zugersee.

In der Silvesternacht 59/60 trafen sie sich zufällig auf der Rigi, wo sich die beiden näherkamen. Die beiden kennen sich schon länger. Marlies Holdener (heute Durrer) habe damals gemeint er sei gestorben, erzählt Durrer. Zur Vorgeschichte: Hans Durrer ist als Grenadier-Rekrut im Tessin bei einer Nachtübung beim Abseilen am Hang am 14. Januar 1959 abgestützt. Dabei erlitt er unter anderem einen offenen Schädelbruch, der ihn nicht daran hinderte in Beruf, Politik und im Privaten erfolgreich zu sein.

Marlies und Hans Durrer mit dem Berg im Hintergrund, wo sie sich nähergekommen sind. Bild: Stefan Kaiser

(Walchwil, 12. Juli 2022)

Das Ehepaar Durrer ist für sein soziales Engagement bekannt. Sie unterstützen seit vielen Jahren den FC Walchwil, bei der Musikgesellschaft haben sie seinerzeit einen grosszügigen Anteil an die Anschaffung der neuen Uniform geleistet und viele Vereine werden von ihnen jährlich mit finanziell unterstützt. Was den Entscheid des Gemeinderates Walchwil das Paar zu Ehrenbürgern zu machen, sicher nicht erschwerte.

